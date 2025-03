Tradimento Anticipazioni 27 marzo 2025: Guzide accusata di tentato omicidio!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 25 marzo 2025 alle 14:10, Guzide si ritrova la polizia in casa: è accusata del tentato omicidio ai danni di Tarik. Gli agenti stanno cercando il farmaco con cui avrebbe potuto procurargli l'infarto, ma non trovano nulla, con grande sorpresa di Yesim. Quest'ultima, infatti, aveva chiesto ad Ilknur di introdurre il flacone incriminato nell'abitazione della giudice per incastrarla, e la zia le ha garantito di averlo fatto. Intanto, l'avvocato dovrebbe uscire dall'ospedale, ma Yesim, pur di far sì che lo trattengano, s'inventa di aver trovato tracce di sangue nelle urine. Oylum, invece, continua a dire a Behram di non voler tenere questo bambino, mentre lui continua a sostenere a gran voce che non le permetterà mai di sbarazzarsi del figlioletto...

Tradimento: Yesim vuole incastrare Guzide!

Guzide sta per finire in un gran bel guaio, e nuovamente a causa di Yesim. Quest'ultima, dopo aver tentato di far fuori Tarik avvelenandolo per far sì che la piccola Oyku ereditasse subito il suo ingente patrimonio, si è vista costretta a salvargli la vita: ha scoperto che la bambina sarebbe diventata una ricca ereditiera soltanto al compimento dei venticinque anni. Allora, una volta che l'uomo si è risvegliato in ospedale, Yesim si è affrettata a puntare il dito contro qualcun altro, in modo tale da allontanare i sospetti da se stessa...

Guzide sotto accusa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim ha suggerito a Tarik che dietro il suo tentato omicidio ci potesse essere solo una persona, Guzide. Così, mentre gli consigliava di sporgere denuncia contro l'ex moglie, la mora ordinava ad Ilknur d'intrufolarsi nell'abitazione di Guzide per nascondere nella sua stanza il falcone del medicinale incriminato: in questo modo, la giudice non avrebbe avuto scampo. Adesso, Guzide, accusata di aver provato ad uccidere l'ex marito, si ritrova la polizia in casa, poiché gli agenti devono cercare la prova schiacciante. Tuttavia, incredibilmente, non trovano niente. Yesim è sorpresa, e furiosa; allora, chiede spiegazioni alla zia, che però le assicura di aver fatto quanto le aveva chiesto. Che cosa sarà accaduto quindi?

Behram vuole diventare padre ad ogni costo, nelle Anticipazioni della puntata del 27 marzo 2025 di Tradimento

Tarik dovrebbe essere dimesso d'ospedale a breve, ma Yesim non vuole. Pertanto, quest'ultima escogita un diabolico piano affinché l'uomo venga trattenuto in struttura: s'inventa di aver trovato delle tracce di sangue nelle sue urine. Intanto, Oylum, che ha appena scoperto di essere incinta di Behram appare turbata come non mai. La giovane vorrebbe interrompere la gravidanza, e lo sta ribadendo al moro, che, però, le ribadisce che non le permetterà mai di sbarazzarsi di suo figlio. Infatti, a differenza di Oylum, Behram non vede l'ora di diventare padre!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.