Tradimento Anticipazioni 23 marzo 2025: Ozan tenta di uccidere Tarik!

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 23 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Ozan è pronto a fare fuori Tarik, ma sopraggiunge per tempo Guzide...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 23 marzo 2025 alle 14:30, Ozan sta per uccidere Tarik, facendo spingere giù da una scogliera l'automobile in cui si trova. Guzide, però, interviene per tempo per impedire a suo figlio di diventare un assassino. Una volta che Ozan si allontana, la giudice dice all'ex marito che, anche se gli ha salvato la vita, lo rovinerà, mandandolo sul lastrico. Tarik, furibondo, decide di diseredare entrambi i suoi figli, Ozan ed Oylum, rendendo la terzogenita, la piccola Oyku, la sua unica erede. Tuttavia, dichiara anche che potrebbe ripensarci, nel caso in cui Guzide accettasse di concedergli il divorzio e licenziasse Elmas. La donna, invece, passa al contrattacco, incaricando l'avvocatessa di scoprire la provenienza del denaro dell'uomo, certa di poterlo così incastrare per dei traffici illeciti. Nel mentre, Guzide chiede ad Oltan di allearsi con lei per contrastare Tarik. In un secondo momento, Oylum e Selin hanno un duro faccia a faccia. La prima la insulta, la seconda si sente in colpa per il suo rapporto con Tolga. Parallelamente, Guzide ed Elmas vengono a sapere che Tarik è coinvolto nel contrabbando di opere d'arte; allora, quest'ultimo, informato degli incontri segreti tra le due ed Oltan, capisce che è il caso di utilizzare il suo asso nella manica...

Tradimento: Ozan tenta di uccidere Tarik!

Ozan è furioso con suo padre Tarik, il quale ha messo a repentaglio la vita di Guzide. Il giovane è pronto a fargliela pagare. Ozan rapisce la piccola Oyku, e ricatta Tarik: se vuole rivederla, dovrà raggiungerli in prima persona. Tuttavia, un attimo dopo l'uomo viene narcotizzato. Al suo risveglio, Tarik è dentro la sua automobile, e non può scendere, dato che ha le mani legate al volante. Il figlio, infatti, vuole ucciderlo, tanto che dà l'ordine di spingere la macchina giù dalla scogliera. All'ultimo, però, arriva la giudice, che riesce ad impedire ad Ozan di sporcarsi le mani del sangue paterno. Nonostante ciò, non appena il ragazzo si allontana, Guzide fa sapere all'ex marito che lo farà finire sul lastrico.

Guzide all'attacco... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tarik è furibondo: suo figlio stava per ammazzarlo, e l'ex moglie lo ha minacciato. L'avvocato prende quindi una decisione impulsiva, ossia diseredare sia Ozan che Oylum, e rendendo la piccola Oyku la sua unica erede. Tarik, però, premette anche che potrebbe ripensarci, qualora Guzide accettasse di concedergli il divorzio e di licenziare Elmas. La giudice, che non ha la minima intenzione di assecondarlo, si mette subito ad escogitare un piano per incastrarlo una volta per tutte: chiede all'avvocatessa di aiutarla a scoprire la provenienza del denaro dell'uomo, sicura che così potranno inchiodarlo per i suoi traffici illeciti. Poi, Elmas le consiglia di trovarsi un alleato potente nella sua guerra contro Tarik; Guzide, determinata a seguire il saggio suggerimento, si sta dirigendo da Oltan!

Oylum e Selin si scontrano, nelle Anticipazioni della puntata del 23 marzo 2025 di Tradimento

Oylum e Selin stanno per avere un duro scontro. La prima si sente tradita dalla seconda, tanto che ora la stai insultando per farle capire di essere stata ferita dal suo comportamento. Selin, dal canto suo, si sente molto in colpa per il tipo di legame che si sta venendo a creare tra lei e Tolga; tuttavia, non può farci niente se si è avvicinata a quest'ultimo di recente. Al contempo, Guzide ed Elmas stanno finalmente per fare una scoperta che potrebbe aiutarle a sferrare il colpo di grazia a Tarik: quest'ultimo è coinvolto nel contrabbando di opere d'arte. Nel momento in cui Tarik viene informato da un collaboratore di alcuni incontri segreti fra le due ed Oltan, allarmato, crede sia il caso di sfruttare l'ascendente che ha su Umit per capire che cosa stia succedendo alle sue spalle...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend intorno alle 15:10 e la domenica anche in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.