Tradimento Anticipazioni 24 marzo 2025: Yesim aizza Tarik contro Guzide!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 24 marzo 2025 su Canale 5: Yesim dice a Tarik che sicuramente è stata Guzide a tentare di ucciderlo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 marzo 2025, alle 14:10, Tarik è ancora ricoverato in ospedale, ma sta riaprendo gli occhi. Yesim, al suo capezzale, si mostra preoccupata per la sua condizione. Poi, per allontanare ogni sospetto da se stessa, passa subito all'attacco, dicendogli di essere sicura che dietro l'attentato alla sua vita ci sia Guzide. Intanto, Volkan sta facendo delle strane domande a Sezai in merito al suo coinvolgimento nel traffico di droga, e quest'ultimo si rende subito conto di avere a che fare con una spia della polizia. Allora, dopo aver ribadito la sua innocenza, Sezai gli chiede di lasciarlo solo...

Tradimento: Yesim prova ad uccidere Tarik, ma...

Nel momento in cui Yesim ed Ilknur hanno scoperto che Tarik aveva diseredato sia Ozan che Oylum, facendo sì che la piccola Oyku fosse l'unica destinataria del suo ingente patrimonio, le due hanno capito che fosse il caso di cogliere al volo questa preziosa chance per arricchirsi nell'immediato. Allora, su consiglio di Ilknur, Yesim si è presentata in albergo dall'amante e gli ha fatto bere dello champagne in cui aveva precedentemente e nascostamente fatto sciogliere un farmaco che gli avrebbe causato un arresto cardiaco. Tuttavia, dopo aver messo a segno questo colpo, la mora ha trovato un documento in cui c'era scritto nero su bianco che la bambina avrebbe ereditato da Tarik soltanto al compimento dei 25 anni di età!

Yesim aizza Tarik contro Guzide... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim, sotto shock, ha allertato immediatamente i soccorsi per salvare la vita a Tarik. Ora, quest'ultimo si trova ancora in ospedale, dove sta riaprendo gli occhi. Allora, la giovane si affretta a raggiungere il suo capezzale, e a mostrarsi molto preoccupata per le sue condizioni. Inoltre, conscia di dover prendere subito in mano la situazione per non finire in brutti guai. Yesim, per allontanare i sospetti da se stessa, comincia a sussurrare all'orecchio di Tarik che, senza ombra di dubbio, dietro il suo malore improvviso si nasconde Guzide, la quale deve aver provato a farlo fuori avvelenandolo. L'uomo l'ascolta sbigottito, ed appare confuso. Alla fine crederà alle parole della sua machiavellica amante?

Sezai capisce che Volkan è una spia, nelle Anticipazioni della puntata del 24 marzo 2025 di Tradimento

Sezai ha vissuto dei momenti molto difficile. L'uomo era diretto in Canada, dove finalmente si sarebbe ricongiunto con la figlia che non vede e non sente da anni, quando è stato fermato dalla polizia e portato in centrale. Qui, nonostante continuasse a proclamare a gran voce la sua innocenza, è stato comunque trattenuto con l'accusa di essere a capo di un cartello della droga. Ora, come se non bastasse, Volkan gli sta facendo delle strane domande in merito al suo coinvolgimento in questa losca faccenda, tanto che Sezai arriva a sospettare di avere a che fare con una spia della polizia. Pertanto, dopo aver ribadito per l'ennesima volta la sua assoluta estraneità ai fatti, l'avvocato chiede al suo interlocutore di andarsene e lasciarlo solo...

