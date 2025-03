Tradimento, Anticipazioni Puntata Serale del 23 marzo 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della Soap

Anticipazioni TV

Dopo le puntate pomeridiane, Tradimento ci farà compagnia con un episodio serale nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà stasera, 23 marzo 2025.

Tradimento raddoppia il suo appuntamento anche questa domenica, 23 marzo 2025. La Soap Opera Turca ci fa compagnia sia nel pomeriggio, alle ore 15.30, sia nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà a Guzide e alla sua famiglia nella puntata serale, che si prevede ricca di colpi di scena e di inaspettati tradimenti.

Tradimento: Tarik disereda Oylum e Ozan

La famiglia di Guzide si è completamente sfaldata. Tarik ha cercato di ucciderla assoldando un uomo che ha sparato contro lei e Zeynep, ferendo quest’ultima per fortuna di striscio. L’avvocato ha ormai perso la testa ed è determinato più che mai a far firmare il divorzio alla sua ex compagna, che però resiste strenuamente. La notizia dell’attentato ordito ai danni della loro madre, ha spinto Ozan e Oylum a cambiare cognome e ad assumere quello materno. Tarik lo ha scoperto e, furioso come non mai, ha deciso di diseredare i figli, lasciando tutte le sue proprietà a Oyku. Yesim lo verrà a sapere ma invece che esserne contenta, come dovrebbe, ne avrà paura e comincerà a pensare che le cose possano complicarsi per lei e i suoi figli. La donna inizierà a comprendere che il suo compagno sta perdendo la bussola. Ha infatti scoperto che l’appartamento in cui attualmente abita non è di sua proprietà ma appartiene a un cliente, pertanto Tarik non è in grado di riallacciare le utenze fatte staccare da Guzide.

Tolga rivela a Guzide i tranelli del padre nell’appuntamento serale di Tradimento

Oltan non trova più la chiavetta USB dove è contenuto il video che dimostra che Kaan non è morto. A prenderla è stato Tolga, che la porterà da Guzide per dimostrarle, una volta per tutte, che suo figlio non è un assassino e che è stato purtroppo vittima dei raggiri dei loro padri. Tolga deciderà di affrontare personalmente il suo papà e di prendere sempre più le distanze da lui mentre Ozan penserà di vendicarsi ma sia il suo amico che sua madre lo inviteranno alla calma. Dovrà fingere di non sapere nulla così da scoprire tutte le folli trame dell’imprenditore.

Tradimento Anticipazioni puntata serale: Tarik ha un infarto

Guzide scoprirà che suo fratello Umit le ha mentito sul suo lavoro mentre continuerà a ignorare che sia stato lui ad avvertire Tarik della retata della polizia – chiamata dalla giudice – al suo magazzino. L’avvocato è riuscito a nascondere il traffico di opere d’arte che gestisce da tempo e che è la vera origine del suo denaro ma dovrà fare i conti con il destino. Tarik avrà un infarto e Yesim approfitterà di questo momento per ribadire di essere il suo e unico famigliare che deve stargli vicino. La donna impedirà a Oylum, diseredata insieme al fratello, di vedere il padre in ospedale e terrà lontani tutti. Ozan, dopo aver tentato di uccidere il suo papà, non si curerà nemmeno dell’accaduto e desidererà solo che la sua vendetta si compia.

Oylum ha scelto Behram? Ecco cosa succederà negli episodi di Tradimento

Yesim sarà sempre più bisognosa di denaro. Dopo aver venduto dei mobili, fingendo di essere stata derubata, la donna si introdurrà nell’ufficio di Tarik e approfittando delle telecamere fuori uso, ruberà dei soldi dalla cassaforte insieme a dei cellulari e a un portatile. Tolga cercherà di fare pace con Oylum ma lei non vorrà nemmeno ascoltarlo. Avrà veramente scelto di avere Behram al suo fianco? Tolga non rinuncerà a lei e prometterà all’imprenditore di vincere la loro sfida.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il sabato alle ore 15.05 e la domenica sia nel pomeriggio alle ore 14.40 sia in prima serata alle ore 21.30 sempre su Canale 5.