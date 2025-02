Tradimento, Puntata Serale: Ecco che cosa succederà a Stasera, 16 febbraio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Tradimento ci fa compagnia anche nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nella lunga puntata in onda questa sera, 16 febbraio 2025.

Un nuovo lungo appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera, domenica 16 febbraio 2025. Oylum e Tolga stanno cenando sulla barca di Oltan, e lei coglie l'occasione per raccontare a quest'ultimo che le hanno puntato contro una pistola. Allora, Oltan le suggerisce di sporgere subito denuncia; Oylum prova a mettersi in contatto con il testimone oculare, Behram, il quale si trova a cena nella barca accanto, e quindi ha sentito tutto. Behram si rifiuta di risponderle. Intanto, Ozan si sta recando a casa di Selin, perché cerca sua sorella; non trovandola, fa per andarsene, ma lei gli chiede di restare. Poco dopo, Ozan, che alla fine se ne è andato, confida a Mesut di aver capito che Selin prova qualcosa per lui, ma che non la corrisponde. L'amico gli consiglia di darle una possibilità. Yesim, invece, continua a cercare disperatamente la piccola Oyku, e quando viene a sapere che potrebbe essere stata investita, ha un mancamento. La donna viene ricoverata in ospedale. In seguito, Tarik ha un duro faccia a faccia con Ozan ed Oylum. Al culmine di questa discussione, lui li caccia dallo studio dicendo loro che non li considera più suoi figli. Nel frattempo, Guzide si sente ad un bivio: Oltan vuole che lei emetta un verdetto a suo favore in tribunale, altrimenti lui diffonderà un video compromettente su Ozan. Quest'ultimo, inoltre, sentendosi sotto pressione, arriva a confessare di aver commesso un omicidio. In fine, Umit cancella la sua prenotazione per Malmo, e consegna ad Oylum il denaro che si era messo da parte per la Svezia. Parallelamente, Ozan viene arrestato poiché considerato il responsabile della caduta del capocantiere, Refik, e Yesim fa una scoperta agghiacciante: Burcu, che non ha mai perduto il suo telefono e che ora è in possesso anche del suo, ha inviato a Guzide i suoi video incriminati... Ma vediamo più nel dettaglio che cosa accadrà nelle puntate in onda su Canale5 a partire dalle ore 21.20 circa.

Tradimento: Ecco che cosa è successo nelle puntate precedenti...

Nella puntata di ieri, sabato 15 febbraio 2025, Oylum è stata investita. La giovane si è messa a discutere con l'automobilista, che è sceso dal mezzo per puntarle una pistola contro. Un testimone oculare, il giovane Behram, è intervento per disarmare l'uomo e cercare di rincuorare Oylum. Dopodiché, il ragazzo le ha lasciato il suo biglietto da visita e le ha detto che avrebbe potuto chiamarlo, se avesse voluto sporgere denuncia. Intanto, Sezai, scambiando quattro chiacchiere con un collega, è venuto a sapere che Tarik possiede un patrimonio segreto che ammonta a 20 milioni di dollari. L'uomo è corso ad informare Guzide, la quale ha accolto la notizia con sgomento. Allora, su consiglio dell'amica Nazan, ha deciso di assumere l'avvocato Elmas Heves...

Tradimento Anticipazioni del 16 febbraio 2025: Oylum vuole sporgere denuncia, ma...

Oylum e Tolga si stanno recando sulla barca di Oltan per cenare con lui. Allora, la giovane coglie l'occasione per raccontargli che cosa le è appena successo: un uomo le ha puntato la pistola contro. Oltan le consiglia di sporgere subito denuncia; a questo punto, Oylum tenta di mettersi in contatto con il testimone oculare che le aveva lasciato il biglietto da visita e le aveva detto di chiamarla nel caso in cui ne avesse avuto bisogno. Tuttavia, Behram, che si trova a cena sulla barca accanto, ha origliato la conversazione, e si rifiuta di risponderle. Intanto, Ozan, che sta cercando proprio la sorella, si sta recando a casa di Selin; qui, però, Oylum non c'è, dunque lui fa per andarsene. La rossa, invece, prova a trattenerlo, ma senza successo. Dopodiché Ozan confida a Mesut di aver capito che Selin prova qualcosa nei suoi confronti, e che lui non la corrisponde; l'amico gli suggerisce di darle lo stesso una chance...

Tradimento Anticipazioni Puntata Serale: Oltan ricatta Guzide!

Yesim è ancora un'anima in pena. La donna sta cercando ovunque la piccola Oyku, ma non riesce a trovarla. Tra l'altro, adesso sta per scoprire che quest'ultima potrebbe essere stata investita; per lo shock, Yesim ha un mancamento, e viene immediatamente ricoverata. In seguito, Tarik ha un duro scontro con Ozan ed Oylum. Al culmine della loro accesissima discussione, l'uomo caccia entrambi dal suo studio e dice loro di non considerarli più suoi figli. Guzide, nel mentre, si sente messa davanti ad una scelta difficile. Oltan le ha chiesto di emettere un verdetto a suo favore in tribunale, altrimenti lui diffonderà un video compromettente su Ozan. La giudice non vorrebbe doverlo assecondare, ma è conscia che in gioco c'è tanto, ossia il futuro di suo figlio. Infatti, sotto pressione, Ozan arriva a confessare di aver commesso un omicidio: ha ucciso una persona che aveva cercato di truffarlo...

Yesim scopre il tradimento di Burcu, nelle Anticipazioni di Tradimento del 16 febbraio 2025

Umit sta dando prova per l'ennesima volta di amare molto la sua famiglia. L'uomo annulla la sua prenotazione per Malmo, poi consegna ad Oylum il denaro che aveva messo da parte per il suo viaggio in Svezia. Al contempo, sono in arrivo brutte notizie per Ozan. Quest'ultimo finisce in manette, perché ritenuto il responsabile della caduta del capocantiere, Refik, con il quale poco prima aveva avuto una lite sfociata in una rissa. Infine, Yesim fa una scoperta che la sconvolge a tal punto da farle crollare tutte le certezze. La donna viene a sapere che Burcu le ha mentito: quest'ultima non ha mai perduto il suo telefono, ed in più è anche in possesso del suo. Ficcanasando tra i suoi messaggi, Yesim apprende che è stata proprio Burcu ad inviare a Guzide i suoi video incriminati. Come ha potuto la sua unica amica pugnalarla alle spalle in questo modo? La mamma di Oyku è fuori di sé dalla rabbia...

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.