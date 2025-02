Tradimento Anticipazioni 13 febbraio 2025: Oylum aggredisce Yesim e la minaccia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 13 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum si scaglia contro Yesim, poi le intima di non importunare più Guzide...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 13 febbraio 2025 alle 14.10, Oylum va a far visita a Yesim e l'aggredisce, di nuovo: pretende che la smetta di prendersela con Guzide. La donna è sconvolta. Come se non bastasse, Yesim sta per essere tradita da Burcu, la quale sta inviando a Guzide dei video che la inchiodano per le sue malefatte. Tuttavia, Burcu vuole qualcosa in cambio: vuole che le prometta che rifiuterà la richiesta di affidamento di Emre presentata dall'ex marito, e che raddoppi l'assegno mensile che riceve dallo stesso. In seguito, Burcu, rientrata a casa dall'amica, le racconta di aver perduto il telefono dopo una discussione piuttosto accesa con la giudice ed Ozan...

Tradimento Anticipazioni: Yesim è a pezzi!

Yesim è distrutta. La donna è stata maltrattata da Tarik, ed ancora si sta "leccando le ferite". Nel frattempo, però, medita anche vendetta: è impaziente di fargliela pagare per il suo comportamento. Infatti, l'uomo l'ha lasciata, e poi, come se non bastasse, le ha detto che non le avrebbe mai più permesso di rivedere la piccola Oyku, che le aveva già portato via in precedenza. Yesim sta cercando di riprendersi dall'affronto subito, ed intanto sta escogitando un diabolico piano, quando - come se non bastasse - riceve un'inattesa e sgradita visita...

Tradimento Anticipazioni: Oylum aggredisce Yesim!

Oylum si presenta a casa di Yesim, e non è affatto di buon umore. La giovane si è già scagliata contro di lei, quando l'ha vista gongolare mentre assisteva alla scena di Guzide che la ripudiava; ora, la storia sta per ripetersi. Oylum si scaglia nuovamente contro Yesim e le intima di smetterla di prendersela con sua madre, altrimenti saranno guai seri. L'amante di Tarik è sotto shock: non riesce a credere a ciò che le è appena accaduto...

Burcu tradisce Yesim, nelle Anticipazioni di Tradimento del 13 febbraio 2025

Yesim è stata lasciata da Tarik, è stata separata da Oyku, ed è stata persino aggredita da Oylum; adesso sta per essere pugnalata alle spalle dalla sua unica amica, quella di cui pensava di potersi fidare ciecamente. Burcu sta inviando a Guzide dei video che inchiodano la mora per alcune delle sue malefatte; tuttavia, lei vorrebbe qualcosa in cambio dalla giudice. Burcu chiede a Guzide di "sdebitarsi" facendole una promessa: che rifiuti la richiesta di affidamento di Emre presentata dall'ex marito, e che raddoppi l'assegno mensile che riceve dallo stesso. Che risposta riceverà da parte della protagonista? In un secondo momento, Burcu rincasa da Yesim, e le racconta di aver perduto il telefono a causa di una lite che ha avuto con Guzide ed Ozan...

