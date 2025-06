The Family Anticipazioni 9 giugno 2025: Ergun è stato ucciso! Ma chi è l'assassino?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 9 giugno 2025 su Canale 5: Ergun non è rimasto vittima di un incidente, bensì di un omicidio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 9 giugno 2025 alle 16:00, il rapporto dei periti evidenzia che l'incidente stradale in cui Ergun ha perduto la vita potrebbe essere un omicidio. Infatti, sembra proprio che i freni siano stati manomessi. Devin è devastata, ma, nel mentre, sa di dover investigare affinché la verità venga a galla. Così, lei ed Aslan iniziano a stilare una lista di sospettati, dove inseriscono i nomi di due persone...

The Family: Ergun in preda alla disperazione...

Ergun era disperato. L'uomo stava attraversando il periodo più buio della sua vita, sia per questioni famigliari che lavorative. Infatti, dopo aver fatto credere a Devin che non sarebbe mai più potuta diventare madre, quest'ultima ha deciso di mettere un punto definitivo al loro - giù complesso - rapporto. Come se non bastasse, a causa di alcuni problemi con il suo socio, Ergun rischiava addirittura di finire dietro le sbarre. A questo punto, il dottore si è attaccato alla bottiglia, ed ha supplicato Hulya di dargli una mano...

La morte di Ergun... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Dal momento che Hulya si è rifiutata di mettersi a sua disposizione, Ergun, in preda al panico, è arrivato a minacciarla di consegnare ad Aslan una registrazione in cui lei tramava alle sue spalle. Dopodiché, l'uomo ha ripreso ad insistere affinché Devin gli concedesse quantomeno la possibilità di potersi spiegare. Purtroppo, però, Ergun non ha fatto in tempo ad incontrare la figlia maggiore, dato che è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui è morto sul colpo.

Ergun vittima di un omicidio, nelle Anticipazioni della puntata del 9 giugno 2025 di The Family

Devin è a pezzi per la tragica dipartita di suo padre Ergun. La giovane si sente anche in colpa per non avergli dato la chance di spiegarsi: se ne è andato senza che prima potessero provare a riappacificarsi. Ora, come se non bastasse, il rapporto dei periti fa emergere una sconcertante verità, ossia che questo incidente potrebbe in realtà essere un omicidio. A quanto pare, i freni dell'automobile del medico sono stati manomessi. Quindi, Devin si rende conto di non avere tempo per crogiolarsi nel dolore: lei ed Aslan devono indagare per scoprire chi si nasconda dietro questo efferato delitto. Al momento, in cima alla lista dei sospettati ci sono solo due persone, Sermet, socio di Ergun, e Hulya...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.