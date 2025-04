The Family Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 aprile 2025: Aslan rapisce Devin e la rinchiude in una stanza!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di questa soap opera turca con il bel Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 7 all'11 aprile 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.40 circa. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Lunedì 7 aprile 2025

Aslan, Hulya ed Ibrahim vengono portati in manette in centrale, così come Devin, la quale è stata prelevata direttamente dall'aereo. I coniugi si guardano intensamente, perché lei ha capito che c'è lui dietro il suo arresto. Intanto, Cihan fa sapere a Ilyas e Serap che fa tutto parte di un piano finemente architettato da Aslan stesso per giocare in anticipo, e quindi per avere il controllo sulla situazione, ma anche per impedire a Devin di partire. Poi, durante l'interrogatorio, Devin, come gli altri, dichiara di non sapere nulla; ad un certo punto, però, lei dice al poliziotto che riceve lo "stipendio per la moglie", anche se puntualmente lo restituisce. Devin esce trionfante, mentre Hulya è furibonda: a causa della dichiarazione della nuora, lei, Aslan ed Ibrahim sono in stato di fermo per le irregolarità con la Fondazione. In un secondo momento, davanti ai giornalisti, sopraggiunge Cihan per sbeffeggiare i Soykan. Allora, Aslan lo prende in disparte e lo affronta a brutto muso, anche perché sa che ormai si è messo in affari con Ilyas. Nel mentre, la polizia sequestra l'automobile della psicologa, e perquisisce il suo appartamento, perché Hulya pretende che finisca in prigione quanto prima. Yagmur avvisa il cognato, però non serve a niente: gli agenti hanno trovato una borsa piena di soldi e vogliono arrestare Devin. Aslan, per salvare quest'ultima, la rapisce.

Martedì 8 aprile 2025

Hulya viene destituita in quanto presidente del consiglio della sua Fondazione. Furiosa, si rivolta contro le donne che lavorano per lei, arrivando persino a minacciarle con un tagliacarte. In realtà, come confida ad Ibrahim, è Devin che vuole togliere di mezzo, perché è colpa sua se è finita in questa brutta situazione. Inoltre, insiste sull'importanza di trovare al più presto Tolga, prima che lo trovi la polizia. Intanto, quest'ultimo si sta mettendo in contatto con Cihan, il quale lo aspetta con una borsa piena di soldi. In verità, sono presenti anche gli uomini di Aslan. Tolga, però, fugge e raggiunge i figlioletti all'asilo per farsi scudo con loro. Dopodiché, Turgut invia al suo capo la foto di Serap, che era insieme a Cihan.

Mercoledì 9 aprile 2025

Devin distrugge con un'ascia la porta della stanza in cui Aslan l'aveva rinchiusa e fugge via. Il biondo spara alle ruote per fermarla. Poi, le dice che il suo avvocato, Serap, è la figlia di Ilyas, che è ancora vivo. La giovane accetta di restare con Aslan. Intanto, Hulya va a scuola a prendere i suoi nipoti, e s'infuria con Leyla, accusandola di non essere stata mai presente per i figlioletti quando ce n'è bisogno. Aslan e Devin, invece, stanno discutendo, perché lui è sicuro che lei abbia deciso di lasciarlo per un motivo che non vuole rivelargli. In realtà, Aslan ha ragione, dato che Devin ha messo un punto alla loro relazione dopo aver scoperto di non poter avere figli. In seguito, il protagonista riceve la telefonata di Ekrem, il quale lo avvisa del fatto che la polizia terrà Yagmur in stato di fermo, e che presto arresterà anche la psicologa.

Giovedì 10 aprile 2025

La piccola Zeynep rivela a Leyla che Tolga le ha confidato che lei ha ordinato a Cihan di ucciderlo. La donna le assicura che questa non è la verità. Interviene Hulya, che non vuole che Leyla porti via i suoi figli. Quest'ultima torna a minacciare la madre. Hulya, però, è imperterrita: non permetterà che Leyla, tossicodipendente, cresca i piccoli Soykan. Intanto, Aslan prepara la cena a Devin, la quale è molto nostalgica della sua vita passata, ossia di quando lavorava ancora come psicologa ed aveva ancora degli amici: era spensierata e libera, ma da quando si è innamorata, si sente come rinchiusa in una cella. Lui l'abbraccia, e Devin ne approfitta per spaccargli una bottiglia in testa e fuggire.

Venerdì 11 aprile 2025

Aslan sta cercando Devin nel bosco, mentre Cihan bacia la cicatrice che Serap ha sul polso e le chiede di raccontargli la sua storia. La giovane ha dei flash di quanto era una ragazzina e lo spintona via. Dopodiché, Aslan rintraccia Devin; lei si ribella, ma lui la trattiene, perché se la lasciasse scappare, la polizia l'arresterebbe. Nel frattempo, Leyla ha dato fuoco al dipinto di suo padre Yusuf in giardino, e mentre tutti sono distratti, porta via i figlioletti. Prima di salire in auto, però, lancia uno sguardo di sfida a Hulya, che giura vendetta. Una volta giunta a casa, la donna si ritrova faccia a faccia con Tolga, che si è intrufolato nell'appartamento per rubarle dei soldi. Lelyla, dopo la colluttazione, scoppia a piangere perché non è riuscita a fermarlo. Per finire, Devin confessa ad Aslan che non potrà più diventare madre. Secondo lei è un segno - che stava aspettando - che le facesse capire che non possano stare insieme; poi lo supplica di lasciarla andare, visto che lei non ci riesce.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.