The Family Anticipazioni 8 aprile 2025: Tolga si fa scudo con i suoi figli per salvarsi la vita!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda l'8 aprile 2025 su Canale 5: Tolga, vedendo le brutte, usa i figlioletti per salvarsi la pelle...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda l'8 aprile 2025 alle 16:40, Hulya perde la carica di presidente del consiglio della sua Fondazione, e reagisce con impeto e violenza. Poco dopo, però, confida ad Ibrahim che ce l'ha con Devin: è colpa sua se è finita in questa brutta situazione. Inoltre, insiste sull'importanza di rintracciare velocemente Tolga, prima che lo trovi la polizia. Intanto, quest'ultimo sta per incontrare Cihan; tuttavia, sono presenti anche gli scagnozzi di Aslan. Tolga riesce a scappare, e va a rifugiarsi nella scuola dei figlioletti per farsi scudo con loro...

The Family: Hulya fuori di sé!

Hulya è un fascio di nervi. Dopo che la polizia li ha arrestati e trattenuti in centrale perché ha evidenziato delle irregolarità con la Fondazione, la donna ha iniziato a temere il peggio. Furibonda, poiché conscia che la principale responsabile di questa brutta situazione in cui si trova sia Devin, si sta adoperando per farla finire dietro le sbarre quanto prima. Nel mentre, però, le donne che lavorano per lei le fanno sapere di aver deciso di destituirla in quanto presidente del consiglio della Fondazione; Hulya, fuori controllo, arriva a minacciarle con un tagliacarte e le caccia via.

Hulya vuole far fuori Devin... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Sopraggiunge Ibrahim per tentare di placare la furia cieca di Hulya. Quest'ultima gli chiede di prendere in mano la situazione: devono fare il possibile per neutralizzare Devin quanto prima, in modo tale che non rappresenti più un problema per la loro famiglia. D'altra parte, anche Tolga deve essere immediatamente rintracciato e messo a tacere, poiché anche lui è un traditore. Il cognato concorda...

Tolga si fa scudo con i figlioletti, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 aprile 2025 di The Family

Tolga si mette in contatto con Cihan: si erano accordati per incontrarsi, però non vede i soldi che gli erano stati promessi. L'uomo gli mostra la borsa, ed il cognato esce allo scoperto. In questo momento, però, arrivano gli uomini di Aslan, e Tolga fugge; così, ha inizio l'inseguimento. Tuttavia, il viscido marito di Leyla riesce a farla franca, andandosi a rifugiare all'interno del cortile della scuola dei figlioletti. Facendosi scudo con i bambini, Tolga sa bene che né Cihan né nessun altro potranno mai torcergli un capello. In effetti, il fratellastro di Aslan e i tirapiedi di quest'ultimo sono costretti a lasciarlo andare. In seguito, Turgut invia al suo capo delle foto che ha scattato alla giovane che stava insieme a Cihan; così, Aslan scopre che l'avvocatessa assunta da Devin è Serap, la figlia di Ilyas...

