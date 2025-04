The Family Anticipazioni 9 aprile 2025: Hulya si scaglia contro Leyla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 9 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya sferra l'ennesimo duro colpo a Leyla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 aprile 2025 alle 16:40, Devin distrugge la porta della stanza in cui Aslan l'aveva rinchiusa e scappa. Per fermarla, il marito spara alle ruote dell'automobile. Dopodiché, le fa una rivelazione sconvolgente sulla sua avvocatessa. Intanto, Hulya va a scuola a prendere i suoi nipoti, e attacca Leyla. Aslan e Devin, invece, stanno discutendo: lui è certo che lei gli stia nascondendo qualcosa d'importante. Devin, però, non apre bocca. In seguito, Aslan riceve un'allarmante chiamata da Ekrem...

The Family: Devin prova a fuggire, ma Aslan la ferma...

Devin è prigioniera di Aslan: quest'ultimo l'ha rapita per impedirle di finire nei guai, visto che Hulya l'ha incastrata. Infatti, dopo aver trovato un borsone pieno di soldi a casa sua, la polizia sta cercando la giovane per arrestarla. Devin, però, non sente ragione e non si rassegna. La psicologa prende un'ascia e butta giù la porta della stanza in cui è rinchiusa per fuggire. Allora Aslan spara alle ruote dell'automobile per arrestare la sua corsa. Poi, le rivela che l'avvocatessa che ha assunto, Serap, è in verità la figlia di Ilyas, che è ancora vivo e vegeto. Devin sembra accettare di restare lì con lui...

Hulya contro Leyla! Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya si sta recando a scuola per andare a prendere i suoi nipotini, sconvolti per i recenti avvenimenti tanto quanto la loro maestra: Tolga li ha raggiunti per rivelare loro che Cihan voleva ucciderlo su ordine di Leyla. Quando quest'ultima telefona all'insegnante, la donna le strappa il cellulare dalle mani e le fa una sfuriata. Hulya accusa Leyla di non essere una madre presente per i figlioletti. La maestra le chiede di tranquillizzarsi, e la signora la minaccia: se si azzarderà di nuovo di dirle che cosa deve fare, toglierà i bambini dall'istituto, quindi non potranno più contare sulle sue donazioni...

Ekrem fa una rivelazione ad Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 9 aprile 2025 di The Family

Aslan e Devin continuano a discutere. D'un tratto, lui le dice di essere certo che lei gli stia nascondendo qualcosa d'importante, qualcosa che l'ha spinta a mettere la parola fine alla loro relazione amorosa. Devin nega e va a rifugiarsi in bagno. Affranta, la rossa pensa che Aslan abbia ragione, visto che la principale ragione per cui lo ha lasciato è la sua impossibilità di poter restare incinta un'altra volta. Poi, il biondo riceve una telefonata da parte di Ekrem, il quale gli rivela che Yagmur viene trattenuta in stato di fermo, e che la polizia è ancora sulle tracce di Devin perché intenzionata ad arrestarla...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.