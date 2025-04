The Family Anticipazioni 10 aprile 2025: Devin aggredisce Aslan e fugge via!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 10 aprile 2025 su Canale 5: Devin spacca una bottiglia di vetro in testa ad Aslan per scappare!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 10 aprile 2025 alle 16:40, Leyla, dispiaciuta, ascolta la figliolettache le sta raccontando cheTolga le ha confidato che lei ha ordinato a Cihan di ucciderlo. La donna la rassicura. Sopraggiunge Hulya, che non vuole che Leyla porti via i suoi figli. Quest'ultima, allora, la minaccia di nuovo, ma Hulya non si lascia intimidire. Intanto, Aslan prepara la cena a Devin, la quale ricorda con nostalgia la sua vita passata. Lui l'abbraccia, e Devin gli spacca una bottiglia di vetro in testa. Mentre Aslan resta sofferente sul divano, la psicologa ne approfitta per scappare...

The Family: Leyla corre a Villa Soykan!

Leyla corre a Villa Soykan in preda al panico. La giovane ha scoperto che i figlioletti hanno vissuto un evento piuttosto traumatico, e non riesce a tollerare il pensiero che ora a consolarli ci sia Hulya. Infatti, quest'ultima è andata a riprendere i nipotini a scuola, dopo la "visita" che avevano ricevuto da parte di Tolga, poi ha accusato Leyla di non essere una brava madre...

Hulya e Leyla litigano furiosamente... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Quando Leyla riabbraccia la piccola Zeynep, la trova ancora scossa. La bambina le rivela di aver ricevuto la visita di Tolga a scuola, e che quest'ultimo le ha confessato che Cihan voleva ucciderlo perché lei glielo aveva ordinato. Leyla la tranquillizza e le assicura che le cose non stanno così. Dopodiché, inizia lo scontro tra lei e Hulya. Leyla la minaccia: non le permetterà mai di toglierle i suoi figli. La donna contrattacca: non le permetterà mai di farle crescere i piccoli Soykan, visto che la considera una tossicodipendente.

Devin colpisce Aslan e fugge, nelle Anticipazioni della puntata del 10 aprile 2025 di The Family

Aslan sta preparando la cena a Devin, la quale continua ad essere sua prigioniera. Devin si lascia andare ad un lungo sfogo, durante cui ammette di non riconoscersi più. Prima di conoscerlo, e prima d'innamorarsi, aveva un lavoro ed aveva un gruppo di amici: era stimata come professionista ed era la più sorridente della sua cerchia. Tuttavia, ora non è più spensierata, perché non è più libera. Infatti, una volta che si è innamorata, si è sentita come rinchiusa in una cella. Il marito, commosso, l'abbraccia, e lei ne approfitta per spaccargli una bottiglia di vetro in testa e scappare via!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 7 all'11 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.