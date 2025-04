The Family Anticipazioni 7 aprile 2025: Devin ricercata dalla polizia, Hulya l'ha incastrata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 7 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che la polizia vuole arrestare Devin: Hulya è riuscita a farla finire nei guai...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 aprile 2025 alle 16:40, Aslan, Hulya ed Ibrahim vengono arrestati, così come Devin. Intanto, Cihan dice a Ilyas e Serap che fa tutto parte di un piano architettato da Aslan stesso per avere il controllo sulla situazione, e soprattutto per impedire a Devin di partire. In un secondo momento, durante l'interrogatorio, Devin dichiara che riceve lo "stipendio per la moglie". A causa della sua testimonianza, Aslan, Hulya ed Ibrahim sono in stato di fermo. Dopodiché, davanti ai giornalisti, Cihan accusa ed umilia i Soykan; Aslan lo affronta. Nel frattempo, la polizia sequestra l'automobile della psicologa, e perquisisce il suo appartamento. Yagmur avvisa il cognato, però non serve a niente: gli agenti hanno trovato una borsa piena di soldi e vogliono arrestare Devin. Aslan, nel tentativo di farla scampare all'arresto, la rapisce!

The Family: I Soykan in manette!

Aslan, Hulya ed Ibrahim vengono arrestati della polizia e portati in centrale; al contempo arriva anche Devin in manette. I coniugi si guardano molto intensamente: Devin ha capito che è stato Aslan a farla prelevare direttamente dall'aereo dagli agenti. Nel mentre, Cihan dice ad Ilyas e a Serap di essere sicuro che fa tutto parte di un piano architettato da suo fratello: in questo modo, gioca d'anticipo, ha il controllo della situazione e soprattutto ha impedito alla moglie di partire per l'Inghilterra...

Devin mette nei guai i Soyka... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Nel corso dell'interrogatorio, come tutti gli altri, Devin dichiara di non sapere nulla. L'avvocato è soddisfatto, ma all'improvviso smette di sorridere perché la giovane rompe il silenzio ed afferma che, da quando è sposata, ha ricevuto regolarmente dei bonifici con causale "stipendio per la moglie"; Devin sottolinea che si tratta di soldi che ha puntualmente restituito. Allora, la psicologa esce trionfante, bacia Aslan e si allontana, mentre Hulya perde le staffe, consapevole che li abbia incastrati. Infatti, i Soykan vengono trattenuti per le irregolarità con la Fondazione.

Devin incastrata da Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 7 aprile 2025 di The Family

Davanti ad un gruppo di giornalisti in cerca dello scoop, Cihan inizia ad inveire contro i Soykan, sottolineando la loro meschinità. Aslan lo prende da parte gli intima a brutto muso di darci un taglio. Inoltre, gli fa sapere di aver scoperto che è in combutta con Ilyas. Parallelamente, Devin viene fermata dalla polizia, che la informa che devono sequestrarle l'automobile. Un attimo dopo, riceve una chiamata da Yagmur, che l'avvisa della presenza di alcuni agenti nel suo appartamento: lo stanno perquisendo. Visto che la sorella maggiore non la sta a sentire, la ragazza allerta Aslan: la polizia ha trovato una borsa piena di soldi ed ora vuole arrestare Devin. Dietro, infatti, c'è lo zampino di Hulya ed Ibrahim, che vogliono incastrare la rossa e farla finire in carcere. Il protagonista, per salvarla, rapisce Devin e la rinchiude in una stanza...

