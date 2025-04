The Family Anticipazioni 11 aprile 2025: Devin confessa ad Aslan che non può avere figli...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda l'11 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Devin spiazza Aslan confessandogli che non potrà diventare madre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 aprile 2025 alle 16:40, Aslan è sulle tracce di Devin. Intanto, Cihan tenta un approccio con Serap, che però lo spintona e se ne va. In un secondo momento, Aslan trova Devin; lei si dimena, ma riesce a fermarla. Nel frattempo, Leyla dà fuoco al quadro di suo padre Yusuf , ed approfitta del caos che ha generato per portare via i figlioletti. Hulya giura vendetta. Rincasata, la donna si ritrova faccia a faccia con Tolga, che si è intrufolato nell'appartamento per rubarle dei soldi. Infine, Devin confessa ad Aslan che non potrà più avere figli, poi gli fa una particolare richiesta...

The Family: Serap respinge Cihan...

Devin ha colpito Aslan con una bottiglia di vetro ed è fuggita via. Ora, lui la sta cercando nel bosco. Intanto, Cihan bacia la cicatrice che Serap ha sul polso, poi la sprona ad aprirsi con lui e raccontarle la sua storia. Nel mentre, Cihan sta provando ad avvicinarsi per baciarla sulle labbra, e la figlia di Ilyas sta vagando con la mente. Serap sta ripensando ad un episodio del suo passato che ancora le fa male; allora, reagisce d'impulso e colpisce l'uomo sul volto per spingerlo via. Poi se ne va, lasciando Cihan da solo ed amareggiato. Parallelamente, Aslan raggiunge Devin...

Leyla compie un gesto molto forte... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Visto che Hulya le ha detto che alla Villa si vivrà rispettando le regole di Yusuf Soykan fino a quando il dipinto di quest'ultimo sarà appeso alla parete, Leyla ha pensato bene di dare fuoco al quadro di suo padre: vuole inviare un messaggio ben preciso a sua madre. la giovane approfitta del momento di caos generale per allontanarsi con i figlioletti, ma prima di salire in auto lancia uno sguardo di sfida a Hulya, che giura vendetta. Una volta rincasata, Leyla si ritrova davanti Tolga, che si è intrufolato nell'appartamento appositamente per rubare dei soldi. Inizia una colluttazione, ma la ragazza non riesce a fermarlo. Leyla scoppia in lacrime.

Devin fa una dolorosa confessione ad Aslan, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 aprile 2025 di The Family

Aslan è finalmente riuscito a fermare Devin e a farle capire che non può consentirle di fuggire: se la polizia la trovasse, l'arresterebbe. A questo punto, la psicologa decide di vuotare il sacco, poiché si sente pronta a confessare il suo doloroso segreto all'amato. Devin confida ad Aslan di aver scoperto di non poter più avere figli a causa del traumatico aborto che ha avuto in passato. Secondo lei, tra l'altro, si tratta del segno che stava aspettando, quello che le facesse capire che loro due non sono fatti per stare insieme. Poi, lo supplica di lasciarla andare, perché lei lo ama troppo e non ci riesce, ma è ciò che desidera...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.