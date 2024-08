The Family Anticipazioni 6 agosto 2024: Aslan pronto a vendicarsi di Serhat!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 6 agosto 2024 su Canale 5 rivelano Aslan è impaziente di farla pagare a Serhat per ciò che ha fatto a Yagmur...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 agosto 2024, alle 14:45, una settimana dopo il pestaggio di Yagmur, Aslan è ancora determinato a scoprire chi sia il responsabile per fargliela pagare: la cognata è pur sempre un membro della sua famiglia. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul luogo dell'aggressione, Iskender individua Serhat, il nuovo socio in affari del suo capo. Questa rivelazione non ferma Aslan dal pianificare la sua vendetta...

The Family Anticipazioni: Yagmur in gravi condizioni!

Yagmur se l'è vista davvero brutta. Quest'ultima è stata beccata in discoteca da un losco individuo, Serhat, il quale le si è avvicinato con fare minaccioso e chiamandola con un altro nome. Serhat, infatti, ha conosciuto Yagmur in passato, quando lavorava sotto mentite spoglie come escort, ed i due hanno un conto in sospeso: Yagmur lo riprese col telefono mentre Serhat stava commettendo un omicidio. L'uomo vuole fargliela pagare, ed ora la ragazza ha subito una violenta aggressione. Cihan l'ha trovata e l'ha portata subito in ospedale...

The Family Anticipazioni: Devin in allarme...

Trascorsa una settimana dal brutale pestaggio di Yagmur, continua ad aleggiare il mistero attorno all'identità del suo aggressore. Devin ed Ekrem sono distrutti. Questi ultimi hanno realmente temuto il peggio, ed adesso, benché la rossa sia fuori pericolo, continuano ad essere seriamente preoccupati. Dopotutto, la persona che l'ha ridotta in quello stato continua ad essere a piede libero, e potrebbe trattarsi di qualcuno che è determinato a portare a termine il lavoro...

Aslan medita vendetta, nelle Anticipazioni di The Family del 6 agosto 2024

Aslan è furibondo. Il biondo è determinato come non mai a trovare il responsabile dell'aggressione a Yagmur per fargliela pagare seduta stante. In fin dei conti, si tratta pur sempre di sua cognata: se qualcuno osa toccare un membro della sua preziosa famiglia, deve essere punito. Aslan sta per ricevere la risposta alla sua domanda. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul luogo del pestaggio, Iskender riconosce Serhat, il nuovo socio in affari del suo capo. Questa rivelazione, tuttavia, non fermerà Aslan dal pianificare la sua vendetta.

