The Family Anticipazioni 2 giugno 2025: Devin fa una scoperta che cambierà la sua vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Maxi Puntata di The Family in onda il 2 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Devin è sul punto di fare una scoperta di fondamentale importanza...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella maxi puntata in onda il 2 giugno 2025 alle 15:00, Devin ha scoperto che lei e Nedret ci avevano preso: Ergun e Hulya hanno tramato alle sue spalle per farle credere di non poter più concepire, in modo tale da separarla da Aslan. Ora, Devin sa che, invece, lei e l'amato marito potrebbero avere un figlio. Intanto, Cihan entra a conoscenza del fatto che la madre adottiva ha mandato un cecchino al suo matrimonio per far fuori sia lui che sua moglie Serap. Bedri, invece, è molto amareggiato al pensiero che la mamma sospetti che ci sia lui dietro l'agguato in cui Aslan ha quasi perso la vita...

The Family: Devin scopre a verità...

Dopo che Nedret le ha messo la pulce nell'orecchio, Devin ha visto Hulya uscire dalla clinica in cui lavora Ergun; dunque, i suoi sospetti in merito ad una presunta alleanza tra suocera e padre si sono fatti ancora più forti. Tuttavia, nel momento in cui lei ha affrontato Ergun per chiedergli apertamente se stesse tramando alle sue spalle con Hulya, lui le ha consigliato di consultare uno psicologo per le sue paranoie. Ora, però, Devin sta scoprendo che la sua intuizione era corretta: Ergun, d'accordo con la donna, le ha fatto credere di non poter più avere figli in modo tale da separarla da Aslan.

Cihan scopre che Hulya ha cercato di ucciderlo... Ecco che cosa succederà in questo lungo episodio di The Family

Devin è furiosa con Ergun e con Hulya, ma, al tempo stesso, è al settimo cielo al pensiero che, contrariamente a quanto credeva, lei ed Aslan hanno ancora la possibilità di allargare la famiglia. Intanto, c'è qualcun altro che sta per fare una scoperta sconvolgente. Cihan viene a sapere che, il giorno del suo matrimonio, sia lui che la moglie, Serap, hanno seriamente rischiato di morire. Infatti, la spietata madre adottiva, certa che fosse il mandante dell'agguato in cui Aslan ci ha quasi rimesso la vita, aveva assoldato un cecchino affinché sparasse sia a Cihan che alla figlia di Ilyas. Come reagirà l'uomo?

Bedri e Nedret sempre più lontani, nelle Anticipazioni della maxi puntata del 2 giugno 2025 di The Family

Bedri è profondamente amareggiato. Il giovane è entrato a conoscenza del fatto che Nedret ha iniziato a sospettare che ci fosse il suo zampino dietro il tentato omicidio ai danni di Aslan, e non riesce a capacitarsi di come sia possibile che sua madre lo ritenesse capace di commettere un'azione simile. Da allora, il rapporto tra Bedri e Nedret sembra si sia irrimediabilmente incrinato. Infatti, Nedret è stata davvero dura con il figlio, che, dal canto suo, ha iniziato a guardarla sotto tutt'altra luce, tanto che, durante il loro ultimo confronto, l'ha persino fronteggiata con una certa arroganza...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 2 al 6 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.