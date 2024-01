Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 10 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Fekeli scopre la verità su Hakan!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 10 gennaio 2024, alle 14:10, Fekeli, per puro caso, viene a sapere che Mehmet Kara non è realmente chi dice di essere. Per trovare una confermai ai propri sospetti, l'uomo minaccia Abdulkadir, intimandogli di dire la verità una volta per tutte. Fekeli sta per smascherare l'imprenditore, però l'imprevisto è dietro l'angolo...

Terra Amara Anticipazioni: Hakan assetato di vendetta!

Tutti a Cukurova sono convinti che tale Mehmet Kara sia una sorta di benefattore: un gentiluomo giunto in paese per dare un lavoro a chi ne aveva più bisogno. Nessuno infatti sa quale sia la vera identità del nuovo arrivato, né tantomeno quali siano le sue vere intenzioni - tutt'altro che nobili -. Hakan, questo il suo nome, è assetato di vendetta, ed i suoi nemici principali sono Demir, ex socio che lo ha lasciato nei guai, e Fekeli, l'assassino del fratello Erkan.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli dubita di Hakan...

A differenza dei concittadini, Fekeli non si è lasciato abbindolare dall'elegante imprenditore. Il padrino del defunto Yilmaz non riesce proprio a fidarsi del Gumusoglu, tanto che ha chiesto a quest'ultimo un incontro per avere un faccia a faccia che, forse, lo avrebbe aiutato a trovare le risposte che cercava...

Hakan ha scoperto che Fekeli non ha le mani sporche del sangue del fratello: Erkan è morto in un incidente. Pertanto, ha deciso di risparmiargli la vita. Tuttavia, purtroppo, l'uomo andrà comunque incontro ad un infausto destino. Per puro caso, Fekeli entra a conoscenza della vera identità di Mehmet Kara. Per trovare una conferma definitiva ai propri sospetti, lo zio di Fikret si dirige da Abdulkadir e gli punta una pistola contro, intimandogli di vuotare il sacco. Dopo qualche iniziale negazione, il braccio destro del Gumusoglu ammette di averlo conosciuto a Beirut, e di aver accettato di aiutarlo a portare a compimento il suo piano di vendetta contro Demir. Fekeli è sul punto di smascherare una volta per tutte l'impostore, ma un terribile imprevisto è dietro l'angolo...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.