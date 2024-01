Terra Amara Anticipazioni 11 gennaio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Fekeli è morto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera dell'11 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre Lutfiye ha paura che sia accaduto qualcosa di brutto a Fekeli, Gaffur e Rasit trovano il suo corpo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda l'11 gennaio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Lutfiye teme che sia accaduto qualcosa di brutto a Fekeli, del quale non si hanno più notizie da tempo ormai. Intanto, Zuleyha prende parte alla cena della Camera degli Esportatori, che è stata appena fondata; presenti anche il sindaco ed Hakan, assente Betul, la quale non è stata invitata. Gaffur e Rasit, invece, trovano il corpo di Fekeli all'interno della sua automobile. La notizia sconvolge tutti...

Terra Amara Anticipazioni: Lutfiye in ansia per Fekeli...

Fekeli, per puro caso, ha scoperto la verità sull'identità su Mehmet Kara: quest'ultimo non è chi dice di essere. Così, per smascherarlo, è andato in cerca di una conferma. L'uomo ha raggiunto Abdulkadir e gli ha puntato una pistola contro per costringerlo a vuotare il sacco. Dopodiché, di Fekeli non si hanno più avute notizie. Lutfiye teme il peggio. La donna è certa che gli sia accaduto qualcosa di brutto, e non riesce proprio a restare tranquilla...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ed Hakan s'incontrano di nuovo...

Zuleyha, ormai, è a tutti gli effetti una personalità di spicco a Cukurova. Ed è per tale ragione che viene invitata alla cena della Camera degli Esportatori, che è stata da poco fondata. All'evento prendono parte anche il sindaco ed Hakan, il quale non perde occasione per lanciare all'ex sarta qualche intensa occhiata. Grande assente, invece, Betul, che non la prende per niente bene. Dopotutto, la figlia di Sermin ha l'obiettivo di diventare la sola signora del paese!

Gaffur e Rasit trovano Fekeli morto, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'11 gennaio 2024

Gaffur e Rasit sono ancora in fase di ripresa: nel corso della cerimonia di circoncisione che si è tenuta a Villa Yaman, hanno alzato un po' troppo il gomito. Tra l'altro, sono stati duramente rimproverati e persino puniti da Saniye. Ora, però, i due stanno per fare una scoperta che li getterà ancora di più nello sconforto. Gaffur e Rasit si stanno per imbattere nell'automobile di Fekeli, che ha all'interno ha proprio quest'ultimo... morto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 14 gennaio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e il giovedì e la domenica alle 21:20.