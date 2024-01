Terra Amara Anticipazioni 13 gennaio 2024: Zuleyha e Lutfiye sospettano che Fekeli sia stato ucciso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 13 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha e Lutfiye non credono che Fekeli sia stato stroncato da un infarto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 13 gennaio 2024, alle 14:10, tutta Cukurova piange Fekeli. Zuleyha e Lutfiye, profondamente addolorate, hanno qualche dubbio sulle circostanze in cui è morto, anche perché la prima rivela alla seconda che l'uomo non ha mai raggiunto Ankara, come invece si pensava. Intanto, Fikret giunge a Villa Yaman per la veglia di Fekeli, e confida all'Altun che Demir non è mai stato in Siria. Quando la tenuta si è svuotata, arriva Hakan. La signora condivide proprio con lui i propri dubbi e le proprie preoccupazioni. Dopodiché, mentre continuano ad impazzare i pettegolezzi sui cognati, Fikret e Betul passano la notte insieme. Fusun li vede salutarsi languidamente, e corre ad informare Sermin...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli è stato ucciso...

Fekeli è morto. Proprio come la sua amata Hunkar, morta per mano di Behice dopo averla smascherata, l'uomo è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir dopo aver smascherato Hakan. Gli scagnozzi lo hanno colpito al collo con una siringa contenente del veleno che lo ha ucciso in pochi secondi. Tuttavia, il dottor Aykut ha detto a Lutfiye che la causa del decesso sarebbe un infarto...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Lutfiye hanno dei sospetti...

Tutta Cukurova sta piangendo Fekeli, soprattutto Fikret e la zia, ma anche Zuleyha. Quest'ultima e Lutfiye, nella fattispecie, oltre ad essere addolorate sono piuttosto sospettose. L'Altun e la donna hanno qualche dubbio in merito alle circostanze in cui è morto il padrino del defunto Yilmaz, anche perché, come confida la prima a Lutfiye, parrebbe che non sia mai andato ad Ankara come invece si pensava. Intanto, a Villa Yaman sta avendo luogo la veglia funebre di Fekeli. Ovviamente, anche suo nipote è presente per dargli l'estremo saluto. Inoltre, Fikret ha qualcosa d'importante da comunicare a Zuleyha. Quando era in Siria, ha scoperto che Demir non è mai stato lì. La giovane è sconvolta, ed in ansia me non mai. Poco a poco, la tenuta si svuota, e a qual punto arriva Hakan. L'Altun, bisognosa di sfogarsi con qualcuno, condivide proprio con lui i propri dubbi e le proprie preoccupazioni...

Fikret e Betul passano la notte insieme, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 gennaio 2024

A Cukurova si sparla ancora di Zuleyha e su Fikret. Tutti continuano ad essere convinti che i cognati siano amanti segreti, e la prolungata assenza di Demir non fa che alimentare queste voci. D’altra parte, Fikret, invece, sembra aver messo gli occhi su Betul, la quale non è per niente indifferente alle attenzioni che lui le dà. I due stanno addirittura per trascorrere la notte insieme. Fusun li vedrà mentre si salutano languidamente, e capirà tutto; dopodiché, correrà da Sermin per metterla al corrente di ciò che ha appena visto. Come la prenderà l'ex moglie di Sabahattin, essendosi già detta contraria a questa liaison?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e il giovedì e la domenica alle 21:20.