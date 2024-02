Terra Amara Anticipazioni 26 febbraio 2024: Zuleyha scopre che Mehmet è Hakan?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 26 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha potrebbe essere sul punto di scoprire la verità su Hakan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 febbraio 2024, alle 14:10, per proteggere la sua identità, Hakan mente a Zuleyha, dicendo che la lettera che ha ricevuto, ossia quella del ricatto di Betul, è in realtà una missiva d'amore che gli è stata inviata da una donna con la quale ha avuto una relazione quando viveva a Beirut. Intanto, Fikret prova a convincere la giovane che Vahap diceva il vero quando gridava in mezzo alla strada che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu....

Terra Amara Anticipazioni: Vahap smaschera Hakan!

Zuleyha era allarmata come non mai: aveva scoperto che Vahap è il ladro che s'intrufolò a Villa Yaman. Non sapendo a chi altri rivolgersi, la ragazza è andata subito a parlarne con Hakan. Nel momento in cui l'Altun lo ha informato di ciò che è venuta a sapere, l'imprenditore ha perso il controllo. Il Gumusoglu si è diretto in fretta e furia da Vahap per prenderlo di petto. L'uomo, a dir poco inferocito, ha iniziato ad inveire e ad aggredire il fratello di Abdulkadir. Vahap, nel tentativo di contrattaccare, ha cominciato a gridare ai quattro venti che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu!

Terra Amara Anticipazioni: Betul ricatta Hakan...

Quando Betul ha scoperto che cosa era successo, ha capito di dover agire prima di perdere il suo unico vantaggio: lei è in possesso della prova della vera identità di Mehmet Kara, ossia la foto in cui è in compagnia di Demir e su cui c'è scritto che si chiama Hakan Gumusoglu. Prima che qualcun altro lo smascheri, la giovane decide di scrivere una lettera minatoria. Con la missiva, Betul ricatta l'imprenditore: se non gli darà una certa somma di denaro, allora rivelerà a tutti il suo scabroso segreto...

Zuleyha non sa a chi credere, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 febbraio 2024

A trovare la lettera minatoria che la figlia di Sermin ha indirizzato ad Hakan non sarà quest'ultimo, bensì Zuleyha. L'ex sarta chiede spiegazioni al Gumusoglu, il quale si affretta a rifilarle l'ennesima bugia pur di non farsi stanare. Hakan le dice che, in realtà, si tratta di una missiva d'amore che ha ricevuto da parte di una donna con cui aveva avuto una relazione quando era a Beirut. Nel mentre, però, Fikret, certo che Vahap non stesse mentendo, chiede all'Altun di fidarsi: secondo lui è vero che Mehmet Kara ed Hakan Gumusoglu sono la stessa persona. A chi crederà la signora?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.