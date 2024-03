Terra Amara Anticipazioni 2 marzo 2024: Hakan parte alla ricerca di Fikret!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 2 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Vahap assiste ad un omicidio. Zuleyha, invece, si scontra con Cevriye. Nel frattempo, Hakan è in partenza...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 24 febbraio 2024, alle 14:30, Hakan chiede a Vahap di rintracciare Bayram, il quale è sospettato di aver messo una bomba nella sua automobile. Così, il fratello di Abdulkadir lo rintraccia, ma lo trova in compagnia di Colak. Quest'ultimo uccide Bayram e Vahap assiste all'omicidio. Intanto, Zuleyha cerca di contattare il Ministero per organizzare la fuga di Fikret e Cetin, bloccati in Libano, dove impazza la guerra civile. Cevriye ascolta la conversazione telefonica ed informa subito Lutfiye, scatenando l'ira della signora, che le dice che rischia il licenziamento per non essere stata al suo posto. Fadik, allora, riprende possesso della cucina. Sermin, invece, è certa che presto si sposerà con Colak, ma quando vede quest'ultimo arrivare al ristorante in compagnia di Betul, cade nello sconforto più totale. Nel frattempo, come richiesto dall'Altun, Hakan giunge a Beirut per cercare Fikret e Cetin...

Terra Amara Anticipazioni: Vahap assiste all'omicidio di Bayram...

Hakan stava per morire. Conscio di essere vivo per miracolo, dopo aver visto la sua automobile saltare in aria sotto ai suoi occhi, l'imprenditore ha cercato di scoprire chi avesse messo la bomba nel veicolo per cercare di ucciderlo. Pensando che il colpevole sia Bayram, il Gumusoglu chiede a Vahap di trovarlo. Ed in effetti, quest'ultimo riesce a trovare il delinquente, soltanto che non è solo. Con Bayram c'è Colak, il quale sta per ammazzarlo. Vahap assiste all'omicidio dell'uomo...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si scontra con Cevriye!

Zuleyha non ha idea di che cosa possa essere accaduto a Fikret e Cetin, i quali hanno fatto perdere le loro tracce da quando sono arrivati in Libano. La signora si sente anche in colpa perché è stata lei a chiedere al cognato di andare a Beirut per investigare su Hakan Gumusoglu. Fikret e Cetin sono rimasti bloccati lì, poiché a causa della guerra civile sono state chiuse le frontiere. L'Altun, allora, chiama il Ministero per organizzare la loro fuga. Cevriye, che ha origliato tutto, sta andando da Lutfiye per metterla al corrente. La donna si allarma, e l'ex sarta, furiosa, dice alla cugina di Rasit che rischia il posto, dato che ha dimostrato di non sapere stare al suo posto. Fadik, con una certa soddisfazione, riprende possesso della cucina.

Hakan parte per Beirut, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 marzo 2024

Sermin non ha alcun dubbio: presto lei e Colak si sposeranno. Fusun la stava soltanto prendendo in giro, eppure Sermin ha finito con il crederle quando le diceva che aveva notato le occhiate che le lanciava il signore. Pertanto, adesso che si sta godendo un pasto al ristorante con le sue amiche, la donna dichiara che le nozze con Colak sono imminenti; così, diventerà una ricca e potente signora. Purtroppo, però, il suo sogno è destinato ad infrangersi. Infatti, Sermin e le altre vedono l'uomo arrivare al locale insieme ad un'altra, o meglio con Betul. Intanto, Hakan, seppur sia arrabbiato con Zuleyha per aver mandato Fikret ad indagare su di lui, decide di assecondare la sua richiesta: andrà a Beirut per cercare il rosso...

