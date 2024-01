Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 gennaio 2024, Demir è morto: ritrovato il suo cadavere!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 22 al 28 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 22 al 28 gennaio 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il giovedì e la domenica alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 22 gennaio 2024

Betul rivela ad Abdulkadir di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit. L'uomo, allora, invia al procuratore un faldone anonimo contenente la pistola con cui l'ex primario è stata uccisa. E mentre Adbulkadir prova a sbarazzarsi dell'Altun, Hakan è sempre più innamorato di lei.

Puntata in onda Martedì 23 gennaio 2024

Gaffur è corso alla Villa per informare tutti del fatto che il procuratore sia entrato in possesso dell'arma con cui Umit fu uccisa. Fikret, allora, suggerisce a Zuleyha di prendere i figlioletti e fuggire in Germania, mentre Lutfiye le consiglia di rilasciare una deposizione. Alla fine, la giovane dà retta alla zia, e i gendarmi la portano via. Intanto, Betul sta confidando al procuratore capo che cosa ha sentito ammettere dall'Altun.

Puntata in onda Mercoledì 24 gennaio 2024

Zuleyha viene interrogata sull'assassinio di Umit, ma poco dopo viene scagionata perché sull'arma del delitto non ci sono le sue impronte. Intanto, tutti pensano che sia stato il misterioso Hakan a fare questa soffiata, ed invece è proprio quest'ultimo, sempre sotto mentite spoglie, ad aver ripulito la pistola affinché la ragazza non finisse dietro le sbarre con l'accusa di omicidio.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Giovedì 25 gennaio 2024

Betul fa una confessione a Fikret: Hakan vuole donare venti milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire tutti i debiti, senza pretendere quote in cambio. Il rosso nutre qualche dubbio, e, soprattutto, vorrebbe aiutare Zuleyha al posto dell'imprenditore. Pertanto, Fikret medita di vendere i propri terreni, ma Lutfiye prova a fargli cambiare idea. Quest'ultima gli consiglia di vendere invece alcuni edifici di Istanbul che gli ha lasciato in eredità Fekeli.

Puntata in onda Venerdì 26 gennaio 2024

Betul è furiosa con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata. Lui risponde minacciandola: deve continuare a portare avanti il loro piano per distruggere la famiglia Yaman. Hakan, di contro, sembra aver davvero deposto le armi. Intanto, il procuratore si scusa con la signora ed annuncia alla stampa che darà avvio a delle nuove indagini per scoprire chi ha ucciso Umit.

Puntate in onda Sabato 27 gennaio 2024

In un allevamento degli Yaman scoppia un'epidemia, e ciò accresce le difficoltà economiche della famiglia. Pertanto, Hakan fa un'offerta a Zuleyha: le darà venti milioni in cambio della metà delle quote dell'azienda. Lei accetta, deludendo Fikret, il quale, a sua insaputa, aveva venduto gli edifici di Istanbul ereditati da Fekeli per aiutarla. Intanto, viene ritrovato il corpo di Demir. In un secondo momento, Hakan consegna il denaro a Zuleyha ed acquisisce le nuove quote, ma Fikret continua a non fidarsi di lui. Il procuratore, invece, convoca la donna e le comunica che è stato ritrovato il cadavere di Demir. Quando il Gumusoglu lo viene a sapere, chiede spiegazioni ad Abdulkadir e a Bedir riguardo il decesso dell'uomo. Il primo trae in inganno il secondo e poi lo uccide davanti all'imprenditore. E mentre tutti alla Villa sono sconvolti dalla notizia del ritrovamento del corpo dello Yaman, e Lutfiye ed il nipote organizzano una veglia funebre, Sermin accusa Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica.

Puntate in onda Domenica 28 gennaio 2024

Zuleyha, ancora arrabbiata dopo aver scoperto lo scabroso segreto di Demir, decide di celebrare il suo funerale in una cerimonia ristretta. Il personale non è contento di questa sua scelta. Intanto, la tensione è alta anche in azienda. L'ex sarta non si fida più di Betul in seguito al suo intervento in merito alla cessione delle quote ad Hakan, e l'affronta con durezza. La figlia di Sermin deve ingegnarsi per riappacificarsi con l'Altun, altrimenti potrebbe perdere il proprio posto in azienda e quindi anche l'occasione di mettere le mani su tutto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.