Terra Amara Anticipazioni 26 gennaio 2024: Sermin contro Betul!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 26 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che mentre tutti alla Villa piangono Demir, Sermin e Betul stanno avendo una lite piuttosto accesa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 gennaio 2024, alle 14:10, quando Hakan viene a sapere che Demir è morto, chiede spiegazioni ad Abdulkadir e a Bedir riguardo il decesso dell'uomo. Il primo trae in inganno il secondo e poi lo uccide davanti all'imprenditore. E mentre tutti alla Villa sono sconvolti dalla notizia del ritrovamento del corpo dello Yaman, e Lutfiye e Fikret organizzano una veglia funebre, Sermin accusa Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha sconvolta per la morte di Demir...

Da quando la Villa è stata presa d'assalto da un gruppo di uomini armati, Demir è scomparso. Zuleyha ha sperato a lungo che il marito fosse ancora vivo, e che presto sarebbe tornato a casa; d'altra parte, nel momento in cui ha scoperto che lo Yaman aveva spinto l'ex fidanzata al suicidio, le sono tornate alla mente tutte le malefatte che aveva fatto subire anche a lei, e così ha deciso di chiedere il divorzio. Tuttavia, adesso che il procuratore le ha fatto sapere che lo Yaman è stato ritrovato, ma morto, l'Altun non può fare a meno di scoppiare in lacrime. In fin dei conti, lo ha amato tanto.

Terra Amara Anticipazioni: Hakan affronta Abdulkadir!

Nel momento in cui Hakan viene a sapere della misteriosa dipartita dell'acerrimo nemico, va a prendere di petto Abdulkadir e Bedir per chiedere loro delle spiegazioni in merito a ciò: sa che sono loro due i responsabili. Il primo, allora, si affretta ad addossare tutta la colpa al secondo, e alla fine arriva a sparargli e ad ucciderlo davanti all'imprenditore.

Sermin fa una ramanzina a Betul, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 gennaio 2024

Alla Villa è calato il silenzio. Tutti i dipendenti sono sconvolti: non è trascorso molto tempo da quando hanno dovuto dire addio alla loro signora, Hunkar, ed ora devono dire addio anche a Demir, il loro signore. Avevano sperato fino all'ultimo che lo Yaman fosse ancora vivo, ma adesso hanno capito che si stavano soltanto illudendo. Intanto, Lufiye e Fikret stanno organizzando una veglia funebre in suo onore, mentre la vedova sta pensando al funerale. Zuleyha, tanto addolorata quanto adirata con il defunto marito, preferisce una cerimonia più modesta. Sermin, invece, anziché piangere lo Yaman, sta rimproverando Betul, colpevole di non averle ancora sistemate...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.