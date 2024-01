Terra Amara Anticipazioni 24 gennaio 2024: Zuleyha scagionata grazie ad Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 24 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha viene rilasciata per mancanza di prove...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 gennaio 2024, alle 14:10, Zuleyha viene interrogata sull'assassinio di Umit, ma poco dopo viene scagionata perché sull'arma del delitto non ci sono le sue impronte. Intanto, tutti pensano che sia stato il misterioso Hakan a fare questa soffiata, ed invece è proprio quest'ultimo, sempre sotto mentite spoglie, ad aver ripulito la pistola affinché la ragazza non finisse dietro le sbarre con l'accusa di omicidio...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha alle strette...

Fikret ha insistito a lungo con Zuleyha nel consigliarle di scappare il prima possibile per la Germania con i figlioletti. Nel mentre, però, Lutfiye le ha dato un altro suggerimento. Secondo la donna la cosa migliore sarebbe stata mantenere la calma e rilasciare una dichiarazione spontanea. La giovane, alla fine, ha deciso di dare ascolto a Lutfiye, e così è stata portata via dai gendarmi. Intanto, Betul, infida come al solito, stava dicendo al procuratore di aver sentito l'Altun confessare di aver tolto la vita all'ex amante di Demir...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha scagionata!

La signora sta affrontando l'interrogatorio sull'omicidio di Umit. Zuleyha è convinta di avere le ore contate, poiché, senza ombra di dubbio, troveranno tracce del suo DNA sull'arma del delitto. In fin dei conti, è stata davvero lei a premere il grilletto e ad uccidere la dottoressa. Tuttavia, incredibilmente, poco dopo l'Altun viene scagionata, dato che non ci sono prove concrete contro di lei: non ci sono le sue impronte sulla pistola!

Hakan ha salvato Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 gennaio 2024

Per tutta Cukurova non si fa che parlare di ciò che è appena accaduto a Zuleyha, la quale era stata portata via dalla gendarmeria poiché doveva essere interrogata in quanto sospettata dell'omicidio della Kahraman. Secondo i più sarebbe stato il misterioso Hakan a fare una soffiata, nel tentativo d'incastrare l'Altun. In verità, nessuno lo sa ma è stato proprio lui, sempre sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, a ripulire l'arma del delitto affinché non venissero trovate le impronte dell'amata. Infatti, il Gumusoglu è sempre più innamorato di Zuleyha...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.