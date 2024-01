Terra Amara Anticipazioni 25 gennaio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Demir trovato morto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 25 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha viene convocata dal procuratore: hanno ritrovato Demir, o meglio il suo cadavere...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il18 gennaio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Betul fa una confessione a Fikret: Hakan vuole donare venti milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire tutti i debiti, senza pretendere quote in cambio. Il rosso nutre qualche dubbio, e, soprattutto, vorrebbe aiutare Zuleyha al posto dell'imprenditore. Pertanto, Fikret medita di vendere i propri terreni, ma Lutfiye prova a fargli cambiare idea. Quest'ultima gli consiglia di vendere invece alcuni edifici di Istanbul che gli ha lasciato in eredità Fekeli. Dopodiché, Betul è furiosa con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata. Lui risponde minacciandola: deve continuare a portare avanti il loro piano per distruggere la famiglia Yaman. Hakan, di contro, sembra aver davvero deposto le armi. Intanto, il procuratore si scusa con la signora ed annuncia alla stampa che darà avvio a delle nuove indagini per scoprire chi ha ucciso Umit. In un secondo momento, in un allevamento degli Yaman scoppia un'epidemia, e ciò accresce le difficoltà economiche della famiglia. Pertanto, Hakan fa un'offerta a Zuleyha: le darà venti milioni in cambio della metà delle quote dell'azienda. Lei accetta, deludendo Fikret, il quale, a sua insaputa, aveva venduto gli edifici di Istanbul ereditati da Fekeli per aiutarla. Nel frattempo, viene ritrovato il corpo di Demir. Per finire, Hakan consegna il denaro a Zuleyha ed acquisisce le nuove quote, ma Fikret continua a non fidarsi di lui. Il procuratore, invece, convoca la donna e le comunica che è stato ritrovato il cadavere di Demir...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret vuole aiutare Zuleyha al posto di Hakan...

Betul ha un'importante rivelazione da fare a Fikret: ha saputo che Hakan è intenzionato a donare venti milioni di dollari all'azienda Yaman per aiutare così Zuleyha a coprire tutti i suoi debiti, e senza pretendere niente in cambio. Il rosso, che non si è mai fidato di lui, è piuttosto titubante al riguardo. Pertanto, comincia a riflettere sul fatto che potrebbe vendere i propri terreni per dare una mano alla cognata, prima che lo faccia il Gumusoglu. Interviene Lutfiye, la quale gli consiglia di vendere invece alcuni edifici di Istanbul che ha ereditato da Fekeli.

Terra Amara Anticipazioni: Betul contro Abdulkadir!

La figlia di Sermin è furibonda. Betul sta prendendo di petto Abdulkadir, nervosa come non mai perché l'Altun è stata scagionata. Lui reagisce con rabbia, ricordandole che dovrebbe pensare soltanto a portare avanti il loro piano per distruggere gli Yaman. Di contro, l'imprenditore sotto mentite spoglie sembra aver sotterrato l'ascia di guerra in modo definitivo. Infatti, Hakan non vuole che la socia, che è una brava persona e di cui si è innamorato, paghi le conseguenze delle malefatte di Demir. Intanto, il procuratore si scusa con Zuleyha per aver sospettato che fosse stata lei ad uccidere Umit, e poi annuncia alla stampa che darà avvio a delle nuove indagini per scoprire chi ha ammazzato la dottoressa...

Demir è morto, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 gennaio 2024

In uno degli allevamenti degli Yaman scoppia un'epidemia, e ciò non fa che accrescere le difficoltà economiche della famiglia. L'Altun è in crisi, ma sta per accorrere qualcuno in suo aiuto. Il Gumusoglu le offre venti milioni di dollari in cambio della metà delle quote dell'azienda, e lei accetta. Quando Fikret lo viene a sapere, va in escandescenza. Benché Zuleyha ne fosse all'oscuro, lui aveva venduto alcuni degli edifici di Istanbul ereditati da Fekeli per darle una mano a livello economico. In un secondo momento, mentre il socio le sta consegnando i soldi e parallelamente sta acquisendo le azioni, la giovane viene convocata dal procuratore, che ha una terribile notizia da darle: Demir è stato ritrovato morto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 28 gennaio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.