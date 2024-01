Terra Amara Anticipazioni 23 gennaio 2024: Zuleyha pronta a fuggire?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 23 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Fikret spinge Zuleyha a scappare in Germania, ma...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 gennaio 2024, alle 14:10, Gaffur è corso alla Villa per informare tutti del fatto che il procuratore sia entrato in possesso dell'arma con cui Umit fu uccisa. Fikret, allora, suggerisce a Zuleyha di prendere i figlioletti e fuggire in Germania, mentre Lutfiye le consiglia di rilasciare una deposizione. Alla fine, la giovane dà retta alla zia, e i gendarmi la portano via. Intanto, Betul sta confidando al procuratore capo che cosa ha sentito ammettere dall'Altun....

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha nei guai...

Abdulkadir è impaziente di sbarazzarsi di Zuleyha, pertanto, non appena Betul gli ha rivelato di averla sentita confessare l'omicidio di Umit, ha fatto la sua mossa. L'uomo ha inviato al procuratore un faldone anonimo contenente la pistola con cui è stata ammazzata la dottoressa. Per la giovane non sembra esserci scampo: sull'arma del delitto ci sono le sue impronte, essendo davvero l'assassina. Ma mentre Abdulkadir non vedere l'ora di colpire ed affondare l'Altun, Hakan pare aver sotterrato l'ascia di guerra da tempo, poiché ha cominciato a provare un forte sentimento per lei; l'imprenditore, dunque, non può permettere che Zuleyha venga arrestata!

Terra Amara Anticipazioni: Fikret spinge Zuleyha a fuggire!

Gaffur è corso alla Villa per informare tutti del fatto che il procuratore sia entrato in possesso della pistola con cui fu uccisa la Kahraman. Fikret è allarmato, poiché conscio di quale sia la verità; dunque, cerca subito di convincere la cognata a preparare i bagagli, prendere i figlioletti e lasciare la Turchia per raggiungere la Germania: soltanto grazie alla fuga potrebbe scampare il carcere.

Zuleyha viene portata via dai gendarmi, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 gennaio 2024

Il rosso sa che è soltanto questione di giorni: scopriranno che le impronte sull'arma del delitto sono quelle dell'Altun, e lei verrà inevitabilmente arrestata con l'accusa di omicidio. Fikret insiste nel consigliarle di scappare il prima possibile. Nel mentre, però, Lutfiye ha un altro suggerimento da darle. Secondo la donna la cosa migliore sarebbe mantenere la calma e rilasciare una dichiarazione spontanea. Zuleyha decide di dare ascolto a Lutfiye, e così poco dopo viene portata via dai gendarmi. Intanto, Betul, infida come al solito, sta dicendo al procuratore di aver sentito la signora confessare di aver tolto la vita all'ex amante di Demir...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 28 gennaio 2024.

