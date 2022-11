Stasera in TV: Film, Programmi e Serie TV di Oggi Lunedì 14 Novembre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Colonia, xXx: Il ritorno di Xander Cage, I Figli della Notte, I Magnifici 7, Caccia a Ottobre Rosso, Noi e la Giulia, Fermati, o mamma spara. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Esterno Notte, Tennis, ATP Finals Torino 2022, Grande Fratello Vip, Grey's Anatomy.

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 14 Novembre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Colonia, xXx: Il ritorno di Xander Cage, I Figli della Notte, Caccia a Ottobre Rosso, Noi e la Giulia, Fermati, o mamma spara, Running with the Devil - La legge del cartello, Rosamunde Pilcher: Tempesta d'amore, Samson - La vera storia di Sansone, Firefox - Volpe di fuoco, Drive Angry 3D.

Colonia , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, thriller del 2015 di Florian Gallenberger, con Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Vicky Krieps, Martin Wuttke, Richenda Carey, Jeanne Werner e August Zirner.

xXx: Il ritorno di Xander Cage , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Italia 1 : film azione del 2017 di D.J. Caruso, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa.

, il in onda : film azione del 2017 di D.J. Caruso, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa. Running with the Devil - La legge del cartello, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4: film drammatico, thriller del 2019 di Jason Cabell, con Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Leslie Bibb, Barry Pepper, Adam Goldberg, Clifton Collins Jr., Cole Hauser e Peter Facinelli

I Figli della Notte , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico del 2016 di Andrea De Sica, con Vincenzo Crea, Fabrizio Rongione, Ludovico Succio, Yuliia Sobo, Luigi Bignone, Pietro Monfreda, Dario Cantarelli e Michael Bernhard Plattner.

I Magnifici 7 , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film azione, western, drammatico del 2016 di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer, Lee Byung-hun, Cam Gigandet, Vinnie Jones, Sean Bridgers, Luke Grimes e William Lee Scott.

Caccia a Ottobre Rosso , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film thriller del 1990 di John McTiernan, con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David, Larry Ferguson, Joss Ackland, Tomas Arana, Tim Curry, Anthony Peck, Stellan Skarsgård, Fred Dalton Thompson, Courtney B. Vance, Ned Vaughn e Peter Firth.

Rosamunde Pilcher: Tempesta d'amore , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film sentimentale del 2019 di Stefan Bartmann, con Nadine Warmuth, Mathias Harrebye-Brandt, Gabriel Merz, Frieder Venus, Michaela Rosen, Noah Kraus e Johanna Hens.

Samson - La vera storia di Sansone , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film azione, drammatico del 2018 di Bruce MacDonald e Gabriel Sabloff, con Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner, Caitlin Leahy, Rutger Hauer, Jackson Rathbone, Brandon Auret, Greg Kriek, Danny Keough, Matthew Dylan Roberts, James Ryan e Lily Spangenberg.

Noi e la Giulia , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2015 di Edoardo Leo, con Luca Argentero, Edoardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi e Carlo Buccirosso.

Firefox - Volpe di fuoco , il film in onda stasera in tv alle 21 su Warner TV : film azione, thriller del 1982 di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Freddie Jones, David Huffman, Warren Clarke, Ronald Lacey, Stefan Schnabel, Kenneth Colley, Dimitra Arliss, Nigel Hawthorne e Klaus Lowitsch.

Drive Angry 3D , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione del 2011 di Patrick Lussier, con Nicolas Cage, Amber Heard, David Morse, Billy Burke, William Fichtner, Charlotte Ross, Katy Mixon, Wanetah Walmsley, Tom Atkins, Christa Campbell, Pruitt Taylor Vince, Bryan Massey e Jack McGee.

, il in onda : film azione del 2011 di Patrick Lussier, con Nicolas Cage, Amber Heard, David Morse, Billy Burke, William Fichtner, Charlotte Ross, Katy Mixon, Wanetah Walmsley, Tom Atkins, Christa Campbell, Pruitt Taylor Vince, Bryan Massey e Jack McGee. Fermati, o mamma spara, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film azione, commedia del 1992 di Roger Spottiswoode, con Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees, Martin Ferrero, Gailard Sartain, Ella Joyce, Al Fann, Dennis Burkley e J. Kenneth Campbell.

