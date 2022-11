Esterno notte, il rapimento di Moro che fa ancora palpitare: Marco Bellocchio presenta la serie di Rai 1

Anticipazioni TV

In arrivo tre prime serate di Rai 1 dedicate a uno dei racconti per immagini più belli della stagione. Marco Bellocchio ha presentato la serie Esterno Notte, in arrivo in televisione sulla rete ammiraglia.

Ci vorrebbe uno psicanalista per capire da dove nasca la sua continua volontà di ritornare a raccontare il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro da parte di Marco Bellocchio. Lo dice lui stesso, per anni molto vicino proprio a un cinema psicanalitico, presentando il passaggio televisivo di Esterno notte, la serie in onda in prima visione su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre alle 21.25. Occasione per un pubblico ancora più ampio di vedere una delle più belle produzioni audiovisive italiane dell’ultima stagione, presentato con accoglienza molto calorosa al Festival di Cannes e poi distribuita nelle sale la scorsa primavera.

Un grande lavoro di ricerca storica di ben tre anni degli sceneggiatori, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino, oltre allo stesso Bellocchio, che ha portato alla scrittura di sei episodi, proposti in tre serate doppie su Rai 1. La consulenza di due grandi conoscitori di quelle settimane come Miguel Gotor e Giovanni Bianconi, insieme a ricordi personali degli autori, hanno portato alla rievocazione dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio, a distanza di quasi vent’anni da Buongiorno, notte torna a raccontare una pagina centrale della storia nazionale del Novecento.

Esterno Notte è una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France. È il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio torna su quelle drammatiche ore con un nuovo originale sguardo.

Ma l’approccio è diverso, come spiega il regista. “Non cercavamo l’intento di fare i conti con un approccio tribunalizio. Mi sembra poi che nelle critiche e nelle interviste nessuno abbia rilanciato questo tipo di polemica, che anzi si è spenta subito e ne sono contento. Il corpo e sentimento della serie risiede altrove. Non ci si avvicina più a Moro per scoprire dei segreti, magari uscirà fuori in futuro qualche cosa di nuovo ma non credo. Questa tragedia ci fa ancora palpitare e ci coinvolge ma senza più intenzione di condannare questo o quello. Basta. Ma con un impeto e una passione ancora maggiore anche se diversa rispetto al passato.

Marco Bellocchio ha avuto parole di ringraziamento sincero per quello che ha definito “un lavoro artistico collettivo. Davvero. Specifico con Fabrizio Gifuni che interpreta Moro, ma anche con gli sceneggiatori e tutti gli altri. La struttura che abbiamo voluto dare prevedeva la presentazione di Moro come uomo politico e leader, intravedendo anche momenti importanti di vista domestica e familiare, per poi sparire e ricomparire nell’ultima puntata. Poi mi riconosco la libertà di invenzione, al contrario dello storico, e nella confessione di Moro nella serie ritrovo tanta sofferenza concentrata poi in quello che scriverà nel suo epistolario. Un dolore e una rabbia che rimette in discussione perfino il suo essere cristiano, tradendo la sua identità, nonostante chieda la comunione e si confessi. Parla addirittura di odio”.

Leggi anche La recensione di Esterno notte

Il protagonista, Fabrizio Gifuni, ricorda così quei giorni del 1978. “Ero alle soglie dell’adolescenza, in prima media. Ricordo molto bene quelle settimane, soprattutto il clima di quegli anni nelle strade e nelle scuole fratello. Attraverso mio fratello maggiore di cinque anni vivevo le occupazioni e le manifestazioni, come dalla finestra il sabato pomeriggio si iniziava a mettere a ferro e fuoco la città, da una parte e dell’altra. Di quella mattina ho ricordo di questa notizia che sembrava impensabile, quasi una leggenda nera metropolitana. Come quando si diceva c’era la bomba a scuola e tutti uscivano, questa volta era tragicamente vero. Un clima di allarme, poi con il passare degli anni ho bilanciato con una visione più ampia di quegli anni drammatici e violenti di contrapposizioni, ma fertilissimi dal punto di vista dei diritti. Una vitalità oltre alla notte della repubblica.