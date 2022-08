Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 26 Agosto 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Gli Infedeli, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, La Casa dei Libri, Ray, L'Ultimo Samurai, Howard e il destino del mondo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Cavalli di battaglia, Paolo Cognetti. Sogni di grande Nord, Grand Hotel 3, Chicago Med, Eden - Un pianeta da salvare, I delitti del BarLume.

Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 26 Agosto 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gli Infedeli, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente, La Casa dei Libri, Ray, L'Ultimo Samurai, Howard e il destino del mondo, Funny Money - come fare soldi senza lavorare, Blade II, La ragazzina, L'infermiera di notte.

Tutti i Film questa sera in TV:

Gli Infedeli , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film commedia del 2020 di Stefano Mordini, con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs, Massimiliano Gallo, Euridice Axen e Alessia Giuliani.

L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film arti-marziali, azione, poliziesco del 1972 di Bruce Lee, con Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Wei Pingao, Robert Wall, Cheung Li, Huang Zongxun, Wu Ngan, Ho Pich, Robert Chan, Unicorn Chan, Tony Liu, Malisa Longo, Wong Ing-Sik, Chin Ti, Chen Fujing e John T. Benn.

La Casa dei Libri, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2017 di Isabel Coixet, con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, James Lance, Honor Kneafsey, Frances Barber, Michael Fitzgerald, Reg Wilson e Hunter Tremayne.

Ray , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film biografico, drammatico, musicale del 2004 di Taylor Hackford, con Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell, Harry J. Lennix, Bokeem Woodbine, Aunjanue Ellis, Sharon Warren, C.J. Sanders, Curtis Armstrong, Richard Schiff, Larenz Tate, Terrence Howard e David Krumholtz.

Funny Money - come fare soldi senza lavorare , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia del 1996 di Donald Petrie, con Whoopi Goldberg, Dianne Wiest, Elli Wallach, Bebe Neuwirth, Timothy Daly, Austin Pendleton, Lainie Kazan, George Martin, George Morfogen, Kenny Kerr, Jean De Baer, Helen Hanft, Miles Chapin e Lee Wilkof.

Blade II , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, horror, thriller del 2002 di Guillermo del Toro, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman Reedus, Leonor Varela, Ron Perlman, Luke Goss, Daz Crawford, Matt Schulze, Danny John-Jles, Rey-Phillip Santos, Tony Curran, Santiago Segura, Marek Vasut e Thomas Kretschmann.

La ragazzina, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film drammatico, erotico del 1974 di Mario Imperoli, con Gloria Guida, Colette Descombes, Andrés Resino, Gianluigi Chirizzi, Paolo Carlini, Lucia Catullo, Gian Carlo Cosma, Gianni Bortolotto, Luigi Antonio Guerra, Umberto Scaglioni e Piera Vidale.

L'infermiera di notte , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1979 di Mariano Laurenti, con Gloria Guida, Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Annemarie Clementi, Leo Colonna, Francesca Romana Coluzzi, Lucio Montanaro e Paola Senatore.

L'Ultimo Samurai , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura del 2003 di Edward Zwick, con Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Kuyuki, Shichinosuke Nakamura, Masato Harada, Togo Igawa, Shin Koyamada, Timothy Spall, Chad Lindberg, Scott Wilson, Ryoichiro Yonekura, William Atherton, Shun Sugata, Takeshi Maya, Seiji Mori, Ray Godshall Sr. e Masashi Odate.

Howard e il destino del mondo, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film fantasy del 1986 di Willard Huyck, con Peter Baird, Ed Gale, Jeffrey Jones, Jim Robbins, Tim Rose, Steven Sleap, Lea Thompson, Lisa Sturz, Mary Welles e Chip Zien.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:



Cavalli di battaglia, lo show di Gigi Proietti, in onda dalle 21.25 su Rai 1

Paolo Cognetti. Sogni di grande Nord (film-documentario), in onda dalle 21.20 su Rai 2

Terzo indizio, condotto da Barbara De Rossi (cronaca nera), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grand Hotel 3 - Intrighi e passioni (serie tv), in onda alle 21.20 su Canale 5

Chicago Med (serie tv), in onda dalle 21.20 su Italia 1

Eden - Un pianeta da salvare, con Licia Colò, in onda dalle 21.15 su La7

I delitti del BarLume - Mare forza quattro (film tv, commedia, giallo), in onda alle 21.30 su TV8

I migliori Fratelli di Crozza, in onda alle 21.25 su Nove

Art Night con Neri Marcorè, in onda dalle 21.15 su Rai 5

Miss Marple (serie tv), in onda alle 21.30 su La7D

Io ti cercherò (fiction serie tv), in onda alle 21.20 su Rai Premium

Alice Nevers - Professione Giudice (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

CSI: Miami (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

Collezioni da pazzi (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Escobar - L'oro dei narcos (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Ingegneria perduta (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus.

Automobile, storia di una passione (docu-serie), in onda alle 21.10 su Rai Storia.