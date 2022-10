Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 19 Ottobre 2022

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV:Full Metal Jacket, Driven - Il caso DeLorean, Kate & Leopold, Sherlock Holmes - Gioco di ombre. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il commissario Montalbano - Tocco d'artista, Il Collegio 7, Chi l'ha visto?, Emigratis, Coppa Italia: Udinese-Monza, Una giornata particolare, X Factor 2022.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 19 Ottobre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Full Metal Jacket, What Women Want - Quello che le donne vogliono, Driven - Il caso DeLorean, Kate & Leopold, Sherlock Holmes - Gioco di ombre, Shattered - L'inganno, Che pasticcio, Bridget Jones!, San Andreas Quake, Ti presento un amico, Zoolander

Tutti i Film questa sera in TV:

Full Metal Jacket , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico, guerra del 1987 di Stanley Kubrick, con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, John Terry e Kevyn Major Howard.

What Women Want - Quello che le donne vogliono , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film commedia del 2000 di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick.

Shattered - L'inganno , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film thriller del 2022 di Luis Prieto, con Cameron Monaghan, Lilly Krug, John Malkovich, Frank Grillo, Sasha Luss, Ash Santos, James C. Burns e Ridley Asha Bateman.

Driven - Il caso DeLorean , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film biografico, drammatico, thriller del 2018 di Nick Hamm, con Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer, Isabel Arraiza, Michael Cudlitz, Erin Moriarty, Jamey Sheridan, Iddo Goldberg, Tara Summers, Justin Bartha, Corey Stoll, Tyler Crumley e Asher Miles Fallica.

Che pasticcio, Bridget Jones! , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale del 2004 di Beeban Kidron, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Jacinda Barrett, James Callis, Shirley Henderson e Sally Phillips.

Kate & Leopold , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su La7D : film commedia, sentimentale del 2001 di James Mangold, con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne, Bradley Whitford, Paxton Whitehead, Josh Stamberg, Andrew Jack, Matthew Sussman, Charlotte Ayanna, Spalding Gray, Stan Tracy e Philip Bosco.

San Andreas Quake , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film azione, thriller, fantascienza del 2015 di John Baumgartner, con Jhey Castles, Elaine Partnow, Jason Woods, Robert Evans e Grace Van Dien.

Ti presento un amico , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Carlo Vanzina, con Raoul Bova, Martina Stella, Sarah Felberbaum, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Stefano Dionisi, Carlo Giuseppe Gabardini, Paolo Calabresi, Teco Celio, Fabio Ferri e Alessandro Bolide.

Sherlock Holmes - Gioco di ombre , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura, giallo del 2011 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory e Affif Ben Badra.

, il in onda : film azione, avventura, giallo del 2011 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris, Stephen Fry, Kelly Reilly, Geraldine James, William Houston, Eddie Marsan, Gabrielle Scharnitzky, Paul Anderson, Shonn Gregory e Affif Ben Badra. Zoolander, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia del 2001 di Ben Stiller, con Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Milla Jovovich, David Duchovny, Jon Voight, Christine Taylor, Jerry Stiller, Woodrow W. Asai, Judah Friedlander, Lenny Kravitz, Fred Durst, Donald Trump, Christian Slater, Natalie Portman, Claudia Schiffer, Winona Ryder, Tommy Hilfiger, David Bowie e Cuba Gooding Jr.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: