Il Collegio 7: Stasera la Seconda Puntata del docu-reality di Rai2

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le novità della seconda puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera su Rai2 in prima serata.

Proseguono gli studi nel docu-reality di successo firmato Rai che appassiona i giovani spettatori. Va in onda stasera 19 ottobre alle 21:20 su Rai2 la seconda puntata de Il Collegio 7 che porta i ragazzi protagonisti molto più indietro nel tempo di quanto non avessimo visto nelle stagioni precedenti: l'anno scolastico è quello del 1958.

Come abbiamo già visto nella prima puntata andata in onda ierie sera, la prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica, che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti: gli scontri con il Preside e il corpo docenti, le simpatie e le antipatie verso gli altri collegiali e le gite fuori dal convitto. L'altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Nel 1958, infatti, la scuola media era ancora divisa in due percorsi fra chi avrebbe continuato gli studi umanistici e chi si sarebbe invece indirizzato subito al lavoro con l’“avviamento professionale”.

Il Collegio 7: anticipazioni della seconda puntata del docu-reality

Si entra nel vivo dello studio, tra le nuove materie la stenografia che entra a far parte delle esercitazioni pratiche dedicate agli studenti. Alla sera il Professor Maggi tiene una lezione per tutti i collegiali, sul celebre romanzo di Ernest Hemingway ‘Il vecchio e il mare’, di cui nel 1958 esce il film. Al via anche la competizione sportiva tra le classi per rivivere, attraverso le immagini dell’epoca, le emozioni che la rivalità tra i due campioni Coppi e Bartali ha regalato al ciclismo italiano tra gli anni 40 e 50.

Il Collegio 7: la foto con studenti e docenti protagonisti del programma

Gli studenti scelti per Il Collegio 7 avranno l'occasione dunque di rivivere gli anni '50, un periodo di grandi trasformazioni per il nostro Paese: inizia proprio allora il boom economico e la spinta della produzione industriale richiede sempre più figure specializzate. Viene inaugurata l'Autostrada del Sole e "Volare" vince a Sanremo. Questi sono i nomi dei partecipanti che vedete nella foto in alto:

Prima fila in altro (da destra) Alessandro Bosatelli; Alessandro Orlando; Gabriel Rennis; Tommaso Miglietta; Mattia Patanè; Davide Cagnes; Mattia Camorani; Apollinaire Manfredi; Davide Di Franco; Samuel Rosica; Damiano Severoni

Seconda fila (da destra) Lucia Gravante; Mauro Simonetti; Giovanni Belli; Marie France Baron; Paolo Bosisio; Andrea Maggi; Andrea Zanetti; Annalisa Bufacchi; Andrea Zilli; Matteo Caremoli

Terza fila in basso (da destra) Giulia Wnekowicz; Zelda Nobili; Priscilla Savoldelli; Luna Tota; Sofia Brixel; Giada Scognamillo; Elisa Angius; Alessia Abruscia; Marta Maria Erriquez

Il Collegio 7: il 1958 e i nuovi docenti

Rispetto ai docenti, accanto alle conferme si registrano delle new entry, come sempre poi non mancheranno le sorprese a scombussolare le giornate dei giovani studenti. La narrazione sarà caratterizzata dall’atmosfera tipica degli anni in cui l’Italia inizia ad assaggiare il “miracolo economico”, quando le industrie dell’automobile e degli elettrodomestici vivono una crescita senza precedenti: la Cinquecento, il frigorifero e la lavatrice sono gli emblemi del boom dei consumi. Il 1958 è un anno di grande ottimismo e spinta verso la crescita, ma è anche un momento di forti migrazioni interne, di svuotamento delle aree rurali e di espansione delle città: due "Italie" si ritrovano così faccia a faccia. Sono anni in cui in Italia cresce anche la domanda di scolarizzazione e il boom della produzione industriale richiede figure specializzate: avvocati, operai e ragionieri diventano richiestissimi.

Non a caso, nel decennio 1948-1958 gli iscritti all’istruzione media raddoppiano e s’incrementa la scuola secondaria, specie quella tecnica e professionale. Al contempo però restano ancora alti i numeri dell’esclusione: nel 1958 il 65% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni non frequenta alcuna scuola secondaria di 1° grado, mentre il 35% residuo è diviso tra scuola media col latino e l’avviamento professionale. Il Ministro della Pubblica Istruzione di questo periodo è Aldo Moro. Nel 1958 le infrastrutture cominciano a unire l’Italia: viene inaugurato il primo tratto di un’autostrada, l’A1 da Milano a Parma. La Comunità Economica Europea si riunisce per la sua prima seduta; a Sanremo trionfa Modugno con «Il blu dipinto di blu»; Paul Anka e i Platters sono in alto nelle hit parade, mentre Elvis si arruola. Poi ancora in tv va forte Canzonissima; la Rai lancia il programma Telescuola per l’insegnamento tramite tv ai ragazzi che vivono in posti privi di scuola secondaria; viene pubblicato Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa; al cinema escono Vertigo di Hitchcock e I soliti ignoti di Monicelli, che fra i suoi interpreti consacra Marcello Mastroianni. Tra le delusioni di quell’anno c’è la Nazionale di calcio che non si qualifica ai Mondiali in Svezia, dove si afferma la stella di Pelè e il mondo scopre il Brasile, che vince il suo primo titolo.

In questo contesto storico si svolgono le lezioni in vista dell’esame di terza media del 1958. Ad ospitare i giovani studenti è, per il terzo anno consecutivo, il Collegio Regina Margherita di Anagni, dove vigeranno le regole di sempre: preside, professori e sorveglianti rappresentano l’autorità. Vanno dunque ascoltati e rispettati. Massima è, infatti, la severità per il rispetto delle norme, con giornate scandite da studio e attività ricreative.

La seconda puntata de Il Collegio 7 va in onda questa sera 19 ottobre 2022 su Rai2.