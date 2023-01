La Porta Rossa Anticipazioni: da Stasera su Rai2 va in onda la Terza e Ultima Stagione della Fiction con Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Al via da stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, la Terza e Ultima Stagione de La Porta Rossa. Le avventure di Cagliostro continueranno ad appassionarci nella prima serata di Rai2. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi.

Da stasera, mercoledì 11 gennaio 2023, torna La Porta Rossa. La Terza e Ultima Stagione della Fiction con Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro ci farà compagnia per quattro prime serate in onda su Rai2. Ma vediamo cosa succederà nelle nuove puntate in arrivo da questa sera.

La Porta Rossa: da Stasera su Rai2 la Terza e Ultima Stagione

Dopo due emozionanti stagioni, stasera tornano le avventure di Leonardo Cagliostro. Il commissario fantasma, interpretato da Lino Guanciale, sarà impegnato in una nuova avventura, che lo porterà - forse - ad attraversare quella porta rossa, che divide il regno dei vivi e dei morti. Ma prima di farlo, Cagliostro dovrà risolvere un altro oscuro mistero. Lui e Vanessa sono legati da un sottile e sconosciuto filo. I due non si sono incontrati per caso e dovranno capire chi o cosa li accomuni. Dovrà però essere risolto anche un altro caso, tema principale di questa nuova e ultima stagione.

La Porta Rossa: Anticipazioni Terza e Ultima Stagione in onda dall'11 gennaio 2023 su Rai2

La storia riprende dopo tre tre anni da quando Vanessa – molto delusa - se n’è andata via con Federico senza neanche voltarsi indietro. Cagliostro è così rimasto intrappolato tra la vita e la morte. La ragazza ora frequenta il Centro Studi di Parapsicologia, in Slovenia. Questa situazione però non sembra piacere a Eleonora, che chiede a Cagliostro – che non ha più rapporti con lei – di aiutarla a liberare la figlia dalle influenze di quel misterioso posto. Leonardo però si rifiuta. Anna intanto sta per lasciare la città dopo aver vinto un concorso come giudice a Siena; la donna spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto invece si trova ad affrontare, nello stesso tempo, sia i problemi della città sia un mistero: Stella è sparita dopo averlo lasciato. Nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, la ragazza gli ha chiesto una pausa e se n'è andata facendo perdere le sue tracce.

Mentre i protagonisti vivono queste nuove e intense emozioni, una notte – durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale, a cui partecipa pure Filip – si verifica un grosso blackout. A causa del buio, calato improvvisamente sulla città, si verifica un brutto incidente. Un veicolo finisce fuori strada e si fracassa in una scarpata. Per la persona alla guida non c'è scampo. Questa morte, che sembra essere solo un brutto scherzo del destino, segnerà per sempre la vita di tutti i nostri personaggi. Sviluppi drammatici e imprevedibili porteranno Anna e Paoletto a prendere delle decisioni inaspettate e Vanessa e Cagliostro a fare i conti con una novità: i due sembreranno i veri responsabili di quanto successo. Il loro legame sarà messo a dura prova e mentre si accuseranno a vicenda, faranno luce sul più grande mistero tenuto ancora nascosto. Capiranno cosa davvero li ha fatti incontrare. Ma una volta messo a posto quest'ultimo tassello, Cagliostro attraverserà la porta rossa?

La Porta Rossa Anticipazioni Prima Puntata

La prima puntata de La Porta Rossa 3 andrà in onda alle 21.20 su Rai2. Ecco le Anticipazioni dei due episodi: durante un blackout, Cagliostro assiste ad un incidente d'auto, in cui muore una persona che conosce. Questa scoperta lo sconvolge e lo porta a rimettersi a indagare. Per scoprire la verità, il commissario si trova però di nuovo ad avere a che fare con Vanessa, con cui sembrava non poterci più essere alcun rapporto. Gli eventi del blackout hanno effetto anche su altri personaggi. Riescono infatti a bloccare il trasferimento di Anna a Siena, dove la donna spera di ritrovare la pace. Intanto, nella mente di Cagliostro prende forma una nuova premonizione di pericolo.

La Porta Rossa va in onda stasera alle ore 21.20 su Rai2.