Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 luglio 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, seguiremo le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 luglio 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 31 luglio 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 31 luglio 2023 - Elisa e Donna Dolores stringeranno un patto. La Silva vorrà a tutti i costi conquistare un alto status sociale e chi meglio della Signora Loygorri per riuscirci? La ragazza, per diventare la madrina del Teatro Real, sarà però costretta a esibirsi e per allenarsi, Don Ricardo chiederà a Don Luis di darle lezioni. Intanto Rodolfo farà un regalo molto costoso a Blanca, per convincerla a concedersi a lui, mentre Diana cercherà di recuperare la spilla di Salvador, ma chi ora la possiede, vuole il pagamento di una cifra troppo alta per la ragazza... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 luglio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 luglio 2023 - Clara non riuscirà più a sopportare le provocazioni e i sospetti di Alberto. La ragazza, stufa di doversi sempre giustificare con il Palladini, prenderà una decisione piuttosto forte e finirà rivolgersi proprio al nemico del suo ex compagno. Intanto Rossella comincerà a capire di non poter gestire con serenità la distanza fisica ed emotiva da Nunzio, non dopo una rivelazione che la lascerà in balia dei suoi sentimenti. Antonio invece potrebbe rivelare a Viola che Manuel ha trovato una pistola. Questa pericolosa situazione sarà arrivata a una risoluzione? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 luglio al 4 agosto 2023.