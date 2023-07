Sei Sorelle Anticipazioni 31 luglio 2023: Elisa stringe un patto con Donna Dolores. La piccola Silva è scatenata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 31 luglio 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa e Donna Dolores stringono un patto mentre Diana cerca di recuperare la spilla di Salvador. Blanca invece...

Le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 31 luglio 2023, alle ore 16.10 su Rai1, ci rivelano che Elisa e Donna Dolores stringeranno un patto. La Silva vorrà a tutti i costi conquistare un alto status sociale e chi meglio della Signora Loygorri per riuscirci? La ragazza, per diventare la madrina del Teatro Real, sarà però costretta a esibirsi e per allenarsi, Don Ricardo chiederà a Don Luis di darle lezioni. Intanto Rodolfo farà un regalo molto costoso a Blanca, per convincerla a concedersi a lui mentre Diana cercherà di recuperare la spilla di Salvador ma chi ora la possiede, vuole il pagamento di una cifra troppo alta per la ragazza.

Anticipazioni Sei Sorelle: Elisa e Donna Dolores stringono un patto

Elisa ha un solo obiettivo: quello di conquistare finalmente un alto status sociale. Lo scandalo che ha colpito lei e le sue sorelle e il suo debutto a cui non si è presentato nessuno, hanno reso le cose molto difficili. Don Ricardo non sembra poi volerla riconoscere ufficialmente e la piccola Silva non ha altro modo di ottenere quello che vuole, se non allearsi con Donna Dolores. La Loygorri è l’unica che potrà aiutarla a ottenere il ruolo di madrina del Teatro Real e a raggiungere la vetta del successo. Elisa e Dolores stringeranno quindi un patto, che si rivelerà decisamente pesante per la più piccola delle sei sorelle, che capirà tra qualche tempo di essersi messa nei guai da sola. Per il momento sarà solo costretta a prendere lezioni di canto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rodolfo vuole che Blanca si conceda a lui

Elisa dovrà prendere lezioni di canto e Don Ricardo assolderà Don Luis, il migliore insegnante della città. La ragazza dovrà esibirsi a Teatro per potersi guadagnare il posto di madrina ma questa situazione potrebbe diventare molto complicata. Francisca potrebbe pure non prendere bene il fatto che sua sorella abbia chiamato il suo stesso insegnante nonché suo nuovo corteggiatore, visto la fine del suo rapporto con Gabriel. Intanto Rodolfo continuerà a spingere Blanca a concedersi a lui e per ottenere quello che vuole, le farà un regalo molto costoso. La Silva cederà?

Anticipazioni e Trame Sei Sorelle: Diana cerca di recuperare la spilla di Salvador

Le Silva hanno subito un furto. Qualcuno si è introdotto a casa loro e ha rubato tutti i gioielli, tra cui la spilla che Salvador ha regalato a Diana, prima di perdere la memoria. La Silva vorrà recuperare questo prezioso regalo a tutti i costi ma si troverà davanti a una difficoltà: la persona che ora possiede la spilla, vuole una somma troppo alta per restituirla alla sua proprietaria. Cosa farà Diana?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Sei Sorelle dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Rai1.