Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 giugno 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 23 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 23 giugno 2023 - le Silva saranno pronte ad aprire il testamento di Don Fernando e calmare così gli animi del loro furente zio. Don Ricardo riunirà le ragazze, per mettere le mani sulla sua parte di eredità e per liberarsi delle sue nipotini, poco amate e rispettate. A remargli contro però potrebbe esserci Salvador. Il Montaner comincerà a sospettare che le azioni del Silva non siano lecite e che per procurarsi un certificato di morte falso, sia sceso a compromessi un po' troppo subdoli. Intanto Petra, sempre più sconvolta dalla fuga di sua madre, si sfogherà con Celia... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 giugno 2023 - Alberto comincerà a infastidire Roberto. Marina ha fatto bene i suoi conti ed è pronta a prendersi la sua vedetta contro il marito. Quello che però succederà tra lei e il Ferri sarà una cosa del tutto imprevista. I due, nonostante i dissapori, si lasceranno andare alla passione. Intanto Lara, complice una giornata di sole a Ischia, cercherà di conquistare definitivamente il suo ex compagno, mentre Viola, di nuovo in crisi con Eugenio, si confiderà con Filippo. Mariella invece si dirà più che convinta che dietro Bufalotto si nasconda Michele... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

