Un Posto al Sole Anticipazioni 23 giugno 2023: Marina pronta a vendicarsi ma le cose le sfuggono di mano...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina sarà felice di aver reso la vita difficile a Roberto ma le cose potrebbero sfuggire a entrambi di mano.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda il 23 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Alberto comincerà a infastidire Roberto. Marina ha fatto bene i suoi conti ed è pronta a prendersi la sua vedetta contro il marito. Quello che però succederà tra lei e il Ferri sarà una cosa del tutto imprevista. I due, nonostante i dissapori, si lasceranno andare alla passione. Intanto Lara, complice una giornata di sole a Ischia, cercherà di conquistare definitivamente il suo ex compagno mentre Viola, di nuovo in crisi con Eugenio, si confiderà con Filippo. Mariella invece si dirà più che convinta che dietro Bufalotto si nasconda Michele.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina pronta alla vendetta ma…

Marina ha sguinzagliato Alberto contro Roberto. La manager ha deciso di assoldare il Palladini come suo avvocato, ovviamente per fare un dispetto al suo ex marito, che odia profondamente il ragazzo. Uno smacco che il Ferri non potrà certo digerire facilmente e che lo ha fatto infuriare. I due ex innamorati si troveranno quindi a un passo dal divorzio, decisi a distruggersi l’un l’altra. Ma l’amore tra loro non sembrerà del tutto finito. Si troveranno infatti a condividere un momento di focosa passione, che potrebbe ribaltare tutto. Intanto Lara, felice di una giornata al mare a Ischia, continuerà a fare progetti per tornare nelle grazie di Roberto e chissà, questa volta magari anche come sua compagna ufficiale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola confida a Filippo di essere in crisi con Eugenio

Ornella è ancora sconvolta dall’aver scoperto che sua figlia Viola e suo marito non hanno per nulla risolto i loro problemi. La Bruni junior infatti non trova pace e non sembrerà destinata a trovarla a breve. Il suo matrimonio con Eugenio ha vissuto degli alti e bassi ed entrambi si erano illusi che dopo la minaccia della separazione e la loro rinnovata unione, le cose potessero essersi sistemate. Ma non è stato così. Viola confiderà a Filippo tutte le sue preoccupazioni e perplessità. Il Sartori riuscirà a darle i consigli giusti per non rendere ancora più difficile e complessa questa situazione, che va avanti da ormai troppo tempo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella è convinta di aver scoperto chi è Bufalotto

Cerri è rimasto molto deluso dalla decisione di Castrese di non rivelare a Mariella che è lui Bufalotto. Sasà ha dovuto quindi rinunciare a rivelare alla sua amica la verità su lui e su suo nipote ma soprattutto è stato costretto a un passo indietro. A peggiorare la situazione ci si metterà Mariella stessa, che comincerà a pensare di aver scoperto chi ci sia dietro il nickname di Bufalotto. L’Altieri sarà convinta che si tratti di Michele e che il Saviani non voglia dirlo a nessuno. Peccato che la realtà sia ben'altra!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.