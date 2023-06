Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023: Samuel lascia Speranza per Micaela!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 giugno 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 19 al 23 giugno 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 19 giugno 2023

Marina e Roberto si scontrano ferocemente, tanto che questo litigio farà emergere tutta la fragilità della donna. Intanto, Rosa si sfoga con Giulia, mettendola al corrente della sua frustrazione per lo stile di vita che conduce. Eduardo, invece, riesce a far sì che Clara accetti di presentarsi al colloquio di lavoro con i proprietari del ristorante di cui le ha parlato. Nel frattempo, Nunzio e Rossella provano a chiarirsi dopo essersi baciati. I due sembrano determinati a tornare alle loro vite di sempre, ma ce la faranno?

Puntata in onda Martedì 20 giugno 2023

Clara è felice per il suo nuovo impiego, però Alberto spegnerà il suo entusiasmo. Quando la giovane dice ad Eduardo di averci ripensato, quest'ultimo non la prende per niente bene. Intanto, Filippo e Serena stanno provando a far riconciliare Roberto e Marina, ma non hanno molto successo. Samuel, invece, dopo l'ennesima provocazione da parte di Micaela, capisce di sognare una vita diversa rispetto a quella che sta vivendo con Speranza.

Puntata in onda Mercoledì 21 giugno 2023

Clara cerca di convincere Eduardo a non sfogare la sua rabbia contro Alberto. Inoltre, il loro feeling crescerà ancora di più. Intanto, Marina, determinata a vendicarsi di Roberto, chiederà aiuto ad un suo acerrimo nemico; di chi si tratterà? Micaela, invece, sta riflettendo sull'eventualità di essersi realmente innamorata di Samuel, mentre quest'ultimo sta riflettendo sull'eventualità che Speranza non sia la persona giusta per lui.

Puntate in onda Giovedì 22 giugno 2023

Marina assume Alberto come avvocato, determinata a vendicarsi di Roberto. Intanto, Clara si rende conto che è giunto il momento di liberarsi dell'influenza che l'ex compagno continua ad avere su di lei, mentre Rosa sogna una vita diversa. Otello, invece, ha deciso di partire con la moto per Indica; i suoi amici di Palazzo Palladini decidono di dare una cena in suo onore.

Puntata in onda Venerdì 23 giugno 2023

Complice una giornata trascorsa ad Ischia, Lara prova ad insinuarsi ancora di più nella vita di Roberto. Intanto, Marina, sostenuta da Alberto, è più sicura che mai di voler portare avanti il suo piano di vendetta contro il marito. Tuttavia, basta davvero poco affinché la passione tra i due coniugi si riaccenda. Mariella, invece, è convinta che Bufalotto sia in verità Michele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.