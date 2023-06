Sei Sorelle Anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023: L'ora della verità è giunta. Le Silva confessano che Don Fernando è morto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle puntate dal 19 al 23 giugno 2023 di Sei Sorelle, la Soap Spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore per l'estate e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1.

La Soap Spagnola, Sei Sorelle, va in onda alle ore 16.05 su Rai1 e per tutta l'estate sostituirà Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 19 al 23 giugno 2023 2023. Attenzione: a causa del cambio di palinsesto dovuto alla morte di Silvio Berlusconi, gli episodi potrebbero subire ulteriori modifiche di programmazione. Ecco dunque le Anticipazioni - a oggi - delle puntate:

Puntata di Lunedì 19 giugno 2023

Alcune delle sorelle Silva ha deciso di non partecipare alla festa di Donna Dolores. Francisca, contenta di questo, avrà un'idea molto particolare per prendersi una rivincita su Blanca. La cantante si presenterà a casa Loygorri, facendo infuriare la sorella. Elisa intanto non riuscendo più a sopportare di avere il gesso alla gamba, deciderà di toglierselo. Donna Dolores tenterà ancora di impedire a Rodolfo di partire in guerra mentre le Silva dovranno prendere una decisione: come rivelare la verità sulla scomparsa del loro padre senza correre alcun pericolo?

Puntata di Martedì 20 giugno 2023

Le Silva trovano la giusta soluzione per annunciare a tutti la morte di Don Fernando. Le ragazze si servono di un terribile naufragio e fingono che il loro padre sia tra le sue vittime. Intanto Adela non segue le promesse fatte a Rosalia e si rivede con German. Attenzione però al ritorno di Carolina. A casa Silva arriva l'avvocato Mendes, pronto ad aprire il testamento di Don Fernando ma attenzione... le cose non andranno per il verso giusto.

Puntata di Mercoledì 21 giugno 2023

Le Sorelle devono fare i conti con un altro problema. In assenza di un certificato di morte, il testamento di Don Fernando non può essere aperto. Per Don Ricardo è una bruttissima notizia. Il terribile zio vuole mettere le mani, il più velocemente possibile, alla sua parte dell'eredità. Le Silva si riuniscono malinconiche e ricordano il loro amato papà mentre il loro terribile zio cercherà in ogni modo di ottenere quello che vuole.

Puntata di Giovedì 22 giugno 2023

Don Ricardo non demorde e vuole trovare al più presto un modo per aprire il testamento. Il malefico zio, alla fine, informa le Silvia di essere riuscito a procurarsi un certificato di morte falso e di essere quindi in grado di riattivare le procedure per la lettura delle ultime volontà di suo fratello. Josefa, la madre di Petra, è scomparsa. La ragazza è convinta che ci sia una spiegazione ma presto si renderà conto della dura realtà dei fatti.

Puntata di Venerdì 23 giugno 2023

Adela e German non smettono di vedersi segretamente. Gabriel è sempre più geloso di Don Luis, che continua a interferire nella vita di Francisca. Il locandiere cercha di liberarsi del maestro ma si rende conto che non è così facile. Le Silva intanto sono pronte ad aprire il testamento del padre. Le attende una brutta sorpresa.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.

