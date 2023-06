Sei Sorelle Anticipazioni 23 giugno 2023: Salvador non può crederci. Don Ricardo lo ha fatto davvero!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 23 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Salvador comincerà a sospettare che Don Ricardo sia disonesto mentre Petra, distrutta per la fuga di sua madre, si sfogherà con Celia.

Nella puntata di Sei Sorelle in onda il 23 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, le Silva saranno pronte ad aprire il testamento di Don Fernando e calmare così gli animi del loro furente zio. Le Anticipazioni della Soap Spagnola ci rivelano che Don Ricardo riunirà le ragazze, per mettere le mani sulla sua parte di eredità e per liberarsi delle sue nipotini, poco amate e rispettate. A remargli contro però potrebbe esserci Salvador. Il Montaner comincerà a sospettare che le azioni del Silva non siano lecite e che per procurarsi un certificato di morte falso, sia sceso a compromessi un po' troppo subdoli. Intanto Petra, sempre più sconvolta dalla fuga di sua madre, si sfogherà con Celia.

Anticipazioni Sei Sorelle: Tutto pronto ad aprire il testamento

Don Ricardo è furioso e forse non si calmerà prima di aver aperto il testamento di suo fratello e aver finalmente accesso alla sua eredità. L'avido zio delle Silva vuole a tutti i costi mettere le mani sull'azienda di famiglia e liberarsi delle sue ingombranti nipotine; sarà talmente abile da riuscirci. Per farlo dovrà però ricorrere a metodi piuttosto discutibili. Si procurerà un certificato di morte falso e farà riaprire le carte testamentarie, senza avere altri indugi. Ma attenzione che le sue mosse potrebbero cominciare a destare i sospetti di una persona a lui vicina.

Sei Sorelle Anticipazioni: Salvador dubita dell'onesta di Don Ricardo

Spieghiamo meglio quello che abbiamo detto. Don Ricardo riuscirà a procurarsi un documento ovviamente falso, visto che Don Fernando è morto da diversi mesi e non è certo disperso in mare. La cosa ma soprattutto il modo in cui il Silva si procurerà il documento, farà insospettire Salvador. Il Montaner intuirà che il suo socio non è l'uomo d'affari con cui lui crede di lavorare ma un abietto disonesto, pronto a tutto per ottenere quello che vuole. Ma Salvador avrà l'onesta di mettersi contro di lui? Tutto questo lo porterà a ricordarsi qualcosa in più su di lui e su Diana? Vi anticipiamo che le prossime puntate di Sei Sorelle saranno ricche di sorpresa e di colpi di scena.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia consola Petra

La povera Petra è stata nuovamente abbandonata da sua madre e stavolta la ragazza dovrà fare i conti con la dura realtà che suo padre ha tentato di nasconderle, sino all'età adulta. Benjamin ha cercato di proteggere sua figlia dalla terribile verità intorno alla losca figura della sua mamma ma ora non avrà più alcun modo di tenerla lontana dal vero. Josefa è fuggita e ha portato con sé non solo tutto il denaro guadagnato – e rubato – ma anche le preziose stoffe che German le aveva consegnato affinché le stirasse. L'operaia si confiderà con Celia e si sfogherà con lei, desiderosa di trovare una via di uscita da questa tremenda situazione.

