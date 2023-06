Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 giugno 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 22 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 22 giugno 2023 - Petra non riuscirà a capacitarsi del fatto che sua madre sia scomparsa, ma soprattutto cercherà di trovare una spiegazione a quello che è successo. La ragazza sarà disperata. Josefa sembrerà proprio aver compiuto un furto imperdonabile. Intanto Don Ricardo troverà una soluzione per aprire il testamento di suo fratello. Si procurerà un certificato di morte falso... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 giugno 2023 - il matrimonio tra Marina e Roberto sarà definitivamente in crisi. La Giordano si rivolgerà al Palladini per divorziare dal Ferri e dichiarargli ufficialmente guerra. Intanto Clara comincerà a pensare che non sia più il caso di farsi condizionare dal suo ex compagno, mentre Rosa penserà di dare una svolta definitiva alla sua vita. A Palazzo Palladini, invece, è tutto pronto per la cena in onore di Otello che, preso coraggio, è pronto a partire per Indica in moto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

