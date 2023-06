Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Sei Sorelle in onda il 22 giugno 2023 su Rai1. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Don Ricardo informerà le Silva di aver trovato una soluzione per l'apertura del testamento, Petra cercherà di dare una spiegazione alla scomparsa di sua madre

Le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata in onda il 22 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Petra non riuscirà a capacitarsi del fatto che sua madre sia scomparsa ma soprattutto cercherà di trovare una spiegazione a quello che è successo. La ragazza sarà disperata. Josefa sembrerà proprio aver compiuto un furto imperdonabile. Intanto Don Ricardo troverà una soluzione per aprire il testamento di suo fratello. Si procurerà un certificato di morte falso.

Anticipazioni Sei Sorelle: Petra sconvolta dalla fuga di sua mamma

La vita di Petra sta per essere sconvolta da una novità turbolenta. Josefa, sua madre, è scomparsa. La ragazza cercherà di non lasciarsi sopraffare dagli eventi e tenterà di trovare una spiegazione a quello che è successo. Ma l'operaia dovrà presto fare i conti con la dura realtà. La sua mamma è un'imbrogliona che ha approfittato di lei e della sua bontà, per poi fuggire con i soldi e le stoffe pregiate consegnate da German per stirarle. Petra non potrà neanche avere il tempo di piangere per questo terribile evento, costretta come sarà a ripagare il Rivera. Celia sarà però sempre al suo fianco.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Ricardo si procura un certificato di morte falso

Don Ricardo è furioso. Il malefico zio ha scoperto che il testamento di Don Fernando non potrà essere aperto se non verrà fornito un certificato di morte. Il Silva cercherà con ogni mezzo di ottenere quello che serve per mettere finalmente le mani sulla sua parte di eredità, conscio che così si libererà totalmente delle sue odiate e fastidiose nipoti. E riuscirà nei suoi intenti, purtroppo come sempre. Informerà le ragazze di aver fatto redigere un falso certificato e di essere quindi pronto a riprendere con le procedure per la lettura.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Francisca e Blanca tornano in guerra?

In occasione dei funerali di Don Fernando, Francisca e Blanca hanno siglato una pace momentanea. Le due sorelle torneranno di nuovo in guerra e non sarà facile calmare i loro animi. Non sarà semplice neanche calmare Gabriel, sempre più infastidito da Don Luis, che si è messo in mezzo pure per impedire che lui accompagnasse Francisca alle esequie del padre. Il locandiere comincerà a non sopportare più la presenza del maestro, accanto alla sua amata.

