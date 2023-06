Un Posto al Sole Anticipazioni 22 giugno 2023: Marina sguinzaglia Alberto contro Roberto. Il divorzio è vicino!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina ha assoldato Alberto come suo legale ed è pronta a distruggere Roberto. Intanto Clara comincerà a pensare che sia ora di non farsi più condizionare dal Palladini.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, il matrimonio tra Marina e Roberto sarà definitivamente in crisi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Giordano si rivolgerà al Palladini per divorziare dal Ferri e dichiarargli ufficialmente guerra. Intanto Clara comincerà a pensare che non sia più il caso di farsi condizionare dal suo ex compagno mentre Rosa penserà di dare una svolta definitiva alla sua vita. A Palazzo Palladini è tutto pronto per la cena in onore di Otello che, preso coraggio, è pronto a partire per Indica in moto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto vicini al divorzio

Per Marina e Roberto sembra proprio che non ci sia niente da fare. I due sono arrivati a un punto di non ritorno e la Giordano, dopo essere crollata a causa dell’ennesima discussione avuta con il marito, ha deciso di prendersi la sua rivincita e di farlo nella maniera più subdola e sibillina, ovvero assoldando Alberto Palladini come suo legale. La decisione della manager sarà pesantissima da digerire e Roberto di certo non lascerà correre. È ormai chiaro che i due siano avviati al divorzio e che nessuno, nemmeno Filippo e Serena, riusciranno a fare da mediatori.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara riuscirà mai a non farsi condizionare da Alberto?

Alberto ha stroncato Clara e i suoi desideri di trovare un nuovo lavoro, che le permettesse di rendersi autonoma da lui. Quest’ultima intromissione da parte del Palladini, ha fatto infuriare Eduardo ma sembra aver sortito un effetto anche sulla Curcio. Colpita dalle parole di Sabbiese – che ha dovuto pregare affinché non si vendicasse dell’avvocato – la ragazza comincerà a riflettere che forse è davvero arrivato il momento di non farsi condizionare dal suo ex. Clara riuscirà – e questa volta davvero – a liberarsi del giogo malefico di Alberto o, come successo in altre occasioni, predicherà bene e razzolerà male?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello pronta a partire per Indica in moto

Come per Clara, anche per Rosa sarà un momento di grandi riflessioni. La ragazza, che ha confidato tutte le sue frustrazioni a Giulia, capirà che è ora di dire basta con la vecchia vita e di cominciarne una nuova, più soddisfacente e felice. Riuscirà a realizzare questo sogno? Intanto a Palazzo Palladini saranno in corso i preparativi per la cena in onore di Otello. Tutti gli amici vogliono salutare il Testa che dopo mesi dalla morte di Teresa, ha finalmente trovato il coraggio di tornare a Indica e lo farà con la moto che Franco ha restaurato.

