Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Sei Sorelle e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 giugno 2023.

Torna l'appuntamento con Sei Sorelle, la soap spagnola di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 21 giugno 2023.

Sei Sorelle: La Trama di oggi 21 giugno 2023

Nella Puntata di Sei Sorelle di oggi - 21 giugno 2023 - le Silva scopriranno che il testamento del padre non può ancora essere aperto. L'avvocato Mendes le informerà che Don Fernando risulta disperso nel naufragio e non c'è un certificato di morte. Don Ricardo andrà su tutte le furie. Il terribile zio vorrà mettere le mani sulla sua parte di eredità ma senza la conferma testamentaria, al momento non potrà ottenere quello che vuole. Le sei sorelle dovranno trovare presto una soluzione a questo nuovo problema ma intanto si lasceranno andare ai ricordi sulla loro infanzia e sul loro papà... Qui la trama completa di Sei Sorelle.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 giugno 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 giugno 2023 - Samuel prenderà una decisione molto difficile. Il ragazzo, capito di non poter essere felice insieme a Speranza, sceglierà di rompere con lei. Campo libero quindi per Micaela, che capirà di provare per il Piccirillo dei sentimenti veri e profondi. Intanto Eduardo, furioso con Alberto, vorrà vendicarsi ma Clara frenerà la sua ira. Marina invece vorrà procedere legalmente contro Roberto e per prendersi la sua rivincita, penserà di rivolgersi a un grande nemico del Ferri: il Palladini... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

