Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda il 21 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3 ci rivelano che Samuel prenderà una decisione molto difficile. Il ragazzo, capito di non poter essere felice insieme a Speranza, sceglierà di rompere con lei. Campo libero quindi per Micaela, che capirà di provare per il Piccirillo dei sentimenti veri e profondi. Intanto Eduardo, furioso con Alberto, vorrà vendicarsi ma Clara frenerà la sua ira. Marina invece vorrà procedere legalmente contro Roberto e per prendersi la sua rivincita, penserà di rivolgersi a un grande nemico del Ferri: il Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel pronto a rompere con Speranza

Samuel ha capito di non poter più continuare così. La sua relazione con Speranza non lo rende più felice e deve agire prima che sia troppo tardi. Lo chef si convincerà che l’Altieri non sia la donna giusta per lui e deciderà di parlarle per confidarle la sua decisione di rompere con lei. Ci sarà dunque spazio per Micaela, che potrà finalmente avvicinarsi a Samuel. Anzi la Cirillo comincerà a capire di provare dei forti e sinceri sentimenti per il ragazzo. I due diventeranno una coppia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo pronto a vendicarsi ma Clara lo ferma

Alberto ha stroncato l’entusiasmo di Clara e l’ha convinta a rinunciare al lavoro al ristorante. Questa sua intromissione ha fatto infuriare Eduardo, che ha deciso di liberarsi una volta per tutte del Palladini. Il Sabbiese vorrà preparare una vendetta con i fiocchi, tale da poter finalmente dare una bella lezione all’avvocato, che proprio non riesce a lasciare in pace la sua ex compagna. Ma la Curcio, spaventata che il suo amico possa fare qualche azione sconsiderata, lo pregherà di calmarsi e di lasciar stare Alberto. I due, dopo questo evento, si troveranno ancora più vicini.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina assolda un vecchio nemico di Roberto per vendicarsi

Marina è crollata. Tutte le paure e le debolezze della Giordano sono emerse dopo un duro e furioso confronto con Roberto. È ormai chiaro che tra lei e il Ferri non possa esserci nessun tipo di distensione e che neanche l’intervento di Filippo e Serena possa migliorare la situazione. La manager, pronta a prendersi la sua rivincita anzi proprio a vendicarsi di suo marito, deciderà di chiedere il supporto legale di un vecchio nemico del suo consorte: Alberto Palladini.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.