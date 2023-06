Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che nella puntata in onda il 21 giugno 2023, alle ore 16.05 su Rai1, le Silva scopriranno che il testamento del padre non può ancora essere aperto. L'avvocato Mendes le informerà che Don Fernando risulta disperso nel naufragio e non c'è un certificato di morte. Don Ricardo andrà su tutte le furie. Il terribile zio vorrà mettere le mani sulla sua parte di eredità ma senza la conferma testamentaria, al momento non potrà ottenere quello che vuole. Le sei sorelle dovranno trovare presto una soluzione a questo nuovo problema ma intanto si lasceranno andare ai ricordi sulla loro infanzia e sul loro papà.

Anticipazioni Sei Sorelle: Il testamento di Don Fernando non può essere aperto

Le Silva hanno finalmente rivelato pubblicamente che Don Fernando è morto. Le ragazze hanno finto che il loro papà sia tra le vittime di un terribile naufragio e hanno così trovato il modo giusto per liberarsi del loro pesante segreto. Le sei organizzeranno il funerale, a cui parteciperanno tutte insieme. Blanca e Francisca, per l'occasione, sigleranno una momentanea pace. Gabriel si proporrà di accompagnare la cantante ma Don Luis consiglierà alla sua allieva di non alimentare le voci sul suo conto e di rinunciare al suo accompagnatore. Questo farà ovviamente infuriare il locandiere, che sarà sempre più infastidito dal maestro. Le sorelle, dopo aver dato l'ultimo saluto (pubblico) al loro papà, si troveranno a gestire un grande problema. L'avvocato Mendes le informerà che il testamento del Silva non potrà essere aperto.

Sei Sorelle Anticipazioni: Don Ricardo furioso. Vuole la sua eredità e la vuole ora!

L'avvocato Mendes informerà le Silva che Don Fernando risulta ancora disperso. Non è stato redatto infatti un certificato di morte che possa permettere a lui, il legale di famiglia, di aprire il testamento e di procedere alla lettura delle ultime volontà del Silva. Le ragazze dovranno trovare presto una soluzione anche per calmare Don Ricardo. Il terribile zio sarà furioso. Vorrà infatti mettere immediatamente le mani sulla sua parte di eredità e non vorrà che l'accordo siglato con le sue nipoti, subisca ulteriori ritardi. Intanto Adela, sempre più in pericolo, incontrerà per strada Carolina, German e il loro bambino e capirà che lei e il suo amato la pagheranno cara. La loro relazione clandestina li metterà nei guai.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Celia triste. Ecco cosa sta succedendo...

Le Silva hanno già salutato Don Fernando ma ora, con il funerale pubblico e ufficiale, si riaprirà la ferita nel loro cuore. Le ragazze ricorderanno i bei momenti avuti con lui ma Celia purtroppo sarà travolta dal pensiero dell'ultima discussione avuta con il loro padre. Per la Silva comincerà un periodo di grande tensione. La ragazza dovrà tornare ad aiutare la sua Petra, che scoprirà che sua madre è di nuovo fuggita lasciandole una brutta sorpresa.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai1.