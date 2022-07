Sei Sorelle Anticipazioni 8 luglio 2022: Una strana proposta mette Adela in pericolo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 8 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca non ha lasciato neanche un istante il capezzale di Rosalia. Purtroppo la vicinanza con la governante le è stata fatale e si è ammalata pure lei. Le sue condizioni di salute peggiorano e Rodolfo non può sciogliere il loro fidanzamento come richiesto da Victoria. Intanto Elisa, dopo aver visto Diana baciare Salvador, ha un duro confronto con la sorella mentre Adela continua a ricevere mazzi di fiori. Questa volta insieme a loro troverà un biglietto con una proposta molto strana e pericolosa. Di cosa si tratterà? Don Ricardo invece sembra avere delle nuove idee riguardo alla Tessuti Silva.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca sta molto male

A casa Silva sembra essere calata una folta nube nera. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Rosalia finirà per contagiare Blanca. Nonostante le raccomandazioni di Cristobal, Blanca non ha abbandonato il capezzale della sua adorata governante e ha finito per prendere la stessa febbre che ha messo in grave pericolo la cameriera. Le sue condizioni di salute risulteranno sin da subito drammatiche e la ragazza rischierà di morire. Rodolfo non potrà quindi rompere il loro fidanzamento. Victoria lo ha minacciato promettendogli di lasciarlo se lui non scioglierà le sue promesse con la fidanzata e il Loygorri sembrava pronto a esaudire le sue richieste. Ma la malattia di Blanca mette tutto in discussione. Il primogenito di Donna Dolores finirà addirittura per allontanarsi dalla sua amante, scatenando ovviamente in lei un grande risentimento.

Adela riceve una proposta molto pericolosa in Sei Sorelle Anticipazioni 8 luglio 2022

Adela ha cominciato a preoccuparsi per i continui mazzi di fiori che le vengono recapitati a casa. I pettegolezzi iniziano a fioccare e la sua reputazione è in grande pericolo. Una donna vedova non dovrebbe attirare simili e anonime attenzioni e la cosa deve finire, prima che sia troppo tardi. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che la situazione finirà per complicarsi. Adela riceverà uno strano biglietto, contenente una pericolosa proposta, insieme a uno dei mazzi. Che cosa ci sarà scritto?

Sei Sorelle Anticipazioni: Duro scontro tra Elisa e Diana

Tra Diana e Salvador è scoppiata la passione e i due si sono scambiati un bacio. Tutto questo sotto gli occhi di Elisa. La ragazzina, innamorata persa del Montaner, non riuscirà a perdonare alla sorella un simile tradimento. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che le due avranno un grosso scontro che le metterà una contro l'altra. Intanto Don Ricardo cambierà idea sulla Tessuti Silva e sul suo futuro. Dopo aver mostrato un totale disinteresse per la fabbrica, sembrerà aver trovato finalmente un modo per sfruttarla. Si presenterà quindi dalle nipoti con un'idea imprenditoriale. Ma sarà in buona fede?

