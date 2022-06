Sei Sorelle Anticipazioni Spagnole: Blanca rischia di morire. Rodolfo prende una decisione sconvolgente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Blanca si ammalerà gravemente. Nelle puntate della soap in arrivo su Rai1, vedremo le sorelle Silva molto in ansia per la ragazza mentre Rodolfo sarà costretto a prendere una decisione inaspettata e molto difficile.

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che molto presto il triangolo – o forse meglio dire quadrato – tra Blanca, Rodolfo, Victoria e Cristobal, prenderà una piega del tutto inaspettata. Nelle puntate, in arrivo in Italia, vedremo che la Silva si ammalerà gravemente, costringendo il suo fidanzato a dare – momentaneamente – un taglio alla sua relazione con la bella Victoria. Blanca si salverà e Cristobal deciderà di infrangere la sua promessa di non mettersi in mezzo e di non rivelare a nessuno il segreto di suo fratello? Ma facciamo un po' di ordine e vediamo insieme cosa succederà.

Sei Sorelle Anticipazioni: Rodolfo costringe Cristobal a non frequentare più casa Silva

Cristobal ha scoperto un angosciante segreto. Rodolfo ha un amante e da tempo non è fedele alla sua Blanca. Per il Loygorri jr. è stato un duro colpo. Suo fratello sta tradendo la fiducia della sua fidanzata nonché grande amore del medico. Il ragazzo sarà molto tentato di correre da Blanca e di rivelarle tutto ma per evitare che la sua famiglia cada nel disonore, il dottore deciderà – con dolore – di mantenere questa farsa. Ma le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Rodolfo, preoccupato che il suo fratellino confessi tutto, preso dai sensi di colpa, gli chiederà un altro enorme sacrificio: non frequentare mai più casa Silva! Cristobal sarà quindi costretto a non vedere più la sua amata e a soffocare totalmente i suoi sentimenti. Ma quanto durerà?

Anticipazioni Sei Sorelle: Rosalia si ammala, Cristobal torna a casa Silva

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Cristobal non mancherà per troppo tempo da casa Silva. Il dottore sarà infatti chiamato per prestare le sue cure a Rosalia, la governante delle sei sorelle. La donna si ammalerà gravemente e avrà una febbre talmente alta da spaventare le figlie di Don Fernando. Il Loygorri, in barba agli “ordini” di suo fratello maggiore, correrà da loro e ovviamente scatenerà la rabbia di Rodolfo, che ne verrà presto a conoscenza. Ma se Rosalia riuscirà a guarire e a ritornare in servizio, la stessa sorte non toccherà a Blanca.

Trame e Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca rischia di morire. Cristobal e Rodolfo sconvolti!

Nonostante le raccomandazioni di Cristobal, le Silva non riusciranno a non stare vicino a Rosalia. Sarà soprattutto Blanca a stare accanto alla governante. La ragazza finirà per essere contagiata e purtroppo per lei, in maniera molto grave. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano infatti che la futura signora Loygorri rischierà la vita. La febbre sarà alta e tutte le Silva tremeranno e con loro anche Cristobal e Rodolfo. Se il dottore ovviamente non accetterà di lasciare sola la sua amata e si prenderà cura di lei, il primogenito di Donna Dolores prenderà invece una decisione molto particolare. Non più libero di prendersi i “suoi spazi” ma costretto al capezzale della sua fidanzata, Rodolfo sarà costretto a dire addio a Victoria. Ma quanto durerà questa lontananza? Vi anticipiamo che la scelta del fedifrago non sarà certo priva di conseguenze e cambierà radicalmente il rapporto con la sua amante. E Blanca, che si riprenderà – vi facciamo tirare un sospiro di sollievo – comincerà a capire che entrambi i Loygorri le stanno nascondendo qualcosa!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.