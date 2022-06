Sei Sorelle Anticipazioni dal 4 all'8 luglio 2022: Adela e Blanca in pericolo. Un'ombra oscura si abbatte su casa Silva

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap, Sei Sorelle, in onda su Rai1 la settimana che va dal 4 all'8 luglio 2022. Ecco le Trame della Soap.

Sei Sorelle, Trame dal 4 all'8 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 4 luglio 2022

La salute di Rosalía peggiora e Cristóbal per curarla è costretto a violare l'ordine di suo fratello Rodolfo di non presentarsi in casa Silva. Petra propone a Celia un incontro con il cugino di Miguel sperando che tra i due nasca almeno un'amicizia. Intanto, Adela inizia a ricevere mazzi di fiori da un ammiratore segreto

Puntata in onda Martedì 5 luglio 2022

Adela continua a ricevere fiori dal suo ammiratore segreto. Celia rimane positivamente colpita da Joaquin, cugino di Miguel. Victoria minaccia di lasciare Rodolfo se non si decide a sciogliere il fidanzamento con Blanca.

Puntata in onda Mercoledì 6 luglio 2022

Adela si sente turbata a causa delle chiacchiere sui fiori che sta ricevendo da un ammiratore segreto. Intanto Francisca ottiene un'importante audizione grazie a Don Luis, mentre Elisa sorprende Diana e Salvador scambiarsi un bacio!

Puntata in onda Giovedì 7 luglio 2022

Blanca sembra stare sempre peggio e Rodolfo, preoccupato, non riesce a rompere il loro fidanzamento. Intanto Elisa e Diana si scontrano duramente, mentre Adela, insieme all'ennesimo mazzo di fiori, trova anche un biglietto con una proposta rischiosa.

Puntata in onda Venerdì 8 luglio 2022

Francisca, grazie all'aiuto di Gabriel, riesce a mandare fuori strada la sua amica Lucia, convinta di sapere chi sia la Bella Margarita. Intanto Adela, sebbene accompagnata da Merceditas, finisce con l'esporsi a un grande pericolo pur di scoprire l'identità del suo ammiratore segreto!

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.