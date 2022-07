Sei Sorelle Anticipazioni 7 luglio 2022: Scoppia la passione tra Diana e Salvador. Elisa furiosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 7 luglio 2022, Diana e Salvador si baciano ed Elisa assiste alla scena. Adela è molto preoccupata; troppe voci circolano sul suo conto.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 7 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: il misterioso ammiratore di Adela continua a mandarle mazzi di fiori, tutti i giorni. La Silva comincia però a essere infastidita da questa invasione di doni, tanto più che in città già circolano pettegolezzi sul suo conto. La ragazza sarà costretta a metterle a tacere prima che sia troppo tardi. Intanto cresce la complicità tra Diana e Salvador, nonostante le bugie del Montaner. Tra i due scocca un appassionato bacio sotto gli occhi di Elisa. Don Luis ottiene una prestigiosa audizione per Francisca. La ragazza riuscirà a parteciparvi?

Anticipazioni Sei Sorelle: Adela preoccupata per la sua reputazione

Sono ormai diversi giorni che a casa Silva arrivano dei mazzi di fiori anonimi, indirizzati ad Adela. Quello che poteva sembrare uno scherzo, sta diventando una cosa fin troppo seria e preoccupante. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano infatti che la maggiore delle figlie di Don Fernando inizierà a infastidirsi. Adela avrà paura che la sua reputazione venga in qualche modo intaccata. Non è buon costume infatti che una vedova riceva un simile corteggiamento – in maniera anonima – e i pettegolezzi, in città, stanno già fioccando. La Silva dovrà correre ai ripari, prima che sia troppo tardi e dovrà capire chi si cela dietro questi regali.

Diana e Salvador si baciano in Sei Sorelle Anticipazioni 7 luglio 2022

Salvador Montaner ha rivelato alle Silva i suoi segreti ma soprattutto ha confessato loro di essere stato contattato da Don Ricardo, deciso a distruggere le sue nipoti. Grazie all'intervento della scaltra Celia, Adela e Diana si sono convinte a non licenziare il loro direttore e la scelta sembra ripagarle. Il ragazzo si sta impegnando per fare ammenda e ha promesso di trovare una soluzione ai problemi della Tessuti Silva. Ha così ricominciato a lavorare gomito a gomito con Diana e il loro rapporto sembra migliorare di giorno in giorno. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che tra i due scoppierà la passione e finiranno per baciarsi. Peccato però che il loro momento di intimità venga spiato da una furiosa Elisa.

Sei Sorelle Anticipazioni: Francisca potrebbe lasciare l'Ambigù

Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Francisca vivrà dei momenti davvero molto turbolenti. Dopo la sfuriata contro Gabriel, colpevole di aver perso la testa per la gelosia, la ragazza scoprirà che Don Luis le ha procurato un'importante audizione. Il suo maestro, che le ha confessato di essere innamorato di lei, non vuole perderla e intende dimostrare a tutti il suo talento. Ma Francisca sarà libera di accettare questa proposta o dovrà rinunciarvi per evitare che in città si scoprano i segreti della sua famiglia?

