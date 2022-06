Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle trame dell'episodio in onda il 24 giugno 2022, Don Ricardo si presenta dalle nipoti con un'ingiunzione del tribunale. La situazione si fa sempre più complicata. Carlitos si vendica delle angherie di Elisa mentre Blanca spinge Cristobal vicino a Victoria.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 24 giugno 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 16.00 su Rai1: Blanca, ignara della relazione tra Rodolfo e Victoria, spinge Cristobal tra le braccia dell'affascinante ragazza. La presenza della contessa alla loro Festa di Primavera, ha dato alle Silva un po' di respiro. Questo ovviamente ha scatenato l'ira di Don Ricardo, che non vede l'ora di mettere le mani sull'azienda di famiglia. Per questo il terribile zio si presenta dalle nipoti con in mano un'ingiunzione del tribunale. Le sorelle devono trovare il modo per fermarlo. Diana e Salvador si mettono in prima linea; non sono concessi errori né sicuramente ritardi sul lavoro. Intanto Carlitos invece, ormai convintosi che non riuscirà a conquistare Elisa, si vendica del comportamento della ragazza dicendole di essere pronto a chiedere a Sofia di diventare la sua fidanzata. Carolina capisce che suo marito German si è innamorato di Adela. A insospettirla è uno strano regalo indirizzato proprio alla primogenita di Don Fernando.

Anticipazioni Sei Sorelle: Blanca spinge Cristobal nelle braccia di Victoria

Rodolfo è nei guai? Sembra proprio di no. Nonostante abbia scoperto tutto e sia tentato di raccontare tutto alla sua amata amica, Cristobal deve mantenere il silenzio. Non dovrà uscire una sola parola dalla loro casa, pena uno scandalo. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che questo segreto finirà per distruggere sia Blanca che Cristobal. La Silva, ignara che il suo futuro marito la stia tradendo, cercherà di avvicinare la bella Victoria al suo affezionato cognato.

Don Ricardo di nuovo all'attacco in Sei Sorelle Anticipazioni 24 giugno 2022

La presenza della contessa alla Festa di Primavera ha dato alle Silva un po' di respiro. Le voci sul fallimento della loro azienda si sono per il momento placate. Ma le cose stanno per degenerare. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Don Ricardo, furioso per come si sta mettendo la situazione, tornerà alla carica. Il terribile zio si presenterà dalle nipoti con un'ingiunzione del tribunale. Per le ragazze si metterà molto male. Dovranno subito trovare una soluzione per impedire che qualcuno entri in azienda e si renda conto che loro sono state costrette a mettersi a lavoro in prima persona. Toccherà a Diana e Salvador risolvere la questione. L'obiettivo sarà quello di non rallentare la produzione, così faticosamente ripresa.

Sei Sorelle Anticipazioni: Carlitos si vendica di Elisa

Elisa ha giocato sporco nel tentativo di conquistare Salvador. La ragazzina non si è fatta scrupolo di usare il povero Carlitos, finito vittima dei suoi giochi sentimentali. Il giovane, ormai consapevole di essersi innamorato della Silva, ha cercato di ribaltare la situazione e ha seguito gli insegnamenti del Montaner, per colpire il cuore della sua amata. Ma non riuscendovi e anzi subendo ancora di più le angherie della sorellina di Diana, prenderà una decisione sconvolgente. Le Anticipazioni di Sei Sorelle ci rivelano che Carlitos si vendicherà di Elisa, rivelandole candidamente di aver deciso di chiedere a Sofia di diventare la sua fidazata. La piccola Silva accuserà il colpo o non si accorgerà nemmeno della cosa? Intanto a casa Rivera, Carolina si accorgerà che suo marito German si è innamorato di Adela. A metterla in allarme sarà uno strano regalo che il suo consorte vuole far recapitare alla sua “amante”.

