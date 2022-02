Sanremo 2022 è anche FantaSanremo: Cos'è il gioco social che sta facendo impazzire spettatori e cantanti

Anticipazioni TV

Cosa sono Papalina, il bonus tatuaggio e il malus artista scalzo? C'è una competizione parallela a quella che va in scena sul palco all'Ariston ed è il vero motore di questa edizione del Festival.

Forse avrete notato che nel corso della prima serata di questo 72esimo Festival di Sanremo, andata in onda ieri sera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, alcuni artisti in gara hanno urlato dal palco del Teatro Ariston alcune parole incomprensibili ai più, come FantaSanremo - citata da Michele Bravi e Gianni Morandi - o Papalina. Ma cosa vuol dire FantaSanremo e perché proprio quest'anno se ne sta parlando?

Cos'è il FantaSanremo: Regolamento e squadre

Il FantaSanremo è un gioco social nato soltanto tre anni fa per guizzo di un gruppo di ragazzi marchigiani appassionati del Festival. Solo quest'anno, però, è esploso grazie al tam tam sui social e a diversi influencer che hanno mobilitato i loro follower. Tutti possono partecipare andando sul sito fantasanremo.com (è gratis e basta avere un indirizzo e-mail valido, ma bisognava iscriversi entro il 31 gennaio scorso) e il meccanismo è molto simile a quello del Fantacalcio. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi - la "fantamoneta" del FantaSanremo - per formare la sua squadra "acquistando" 5 artisti in gara, tra cui un capitano. Una volta schierata la propria squadra, ciascun giocatore guadagna o perde punti in base a ciò che fanno sul palco i propri beniamini e, alla fine del festival, chi ha raccolto più punti vince, anche se non ci sono particolari premi in palio. È possibile anche associare la propria squadra a una lega per sfidarsi così in gruppo.

"Scapezzolata", classifica, problemi tecnici: Come si guadagnano (e perdono) punti

I bonus e i malus del FantaSanremo sono moltissimi: si va dai classici +50 e +35 al primo e al secondo classificato nella serata finale fino al "tatuaggio in zone pubiche in bella vista" che fa guadagnare 20 punti e alla cosiddetta "scapezzolata" (cioè il capezzolo in bella vista) che porta +10 punti per ogni capezzolo. Ma si possono anche perdere punti: l'artista inciampa sulla scala? -30 punti. Ha problemi tecnici che causano l'interruzione del brano? -50 punti. È scalzo? -10 punti. Insomma, le variabili sono veramente tantissime e ad assegnare i punti sono i ragazzi del team del FantaSanremo, spesso ricorrendo anche a un vero e proprio "var" quando qualche utente mette in discussione il proprio punteggio.

Tutti gli artisti in gara pazzi per il FantaSanremo

Ormai la popolarità del FantaSanremo ha raggiunto persino gli stessi artisti in gara, visto che molti bonus e malus dipendono ovviamente da ciò che fanno sul palco. Diversi giocatori, così, si sono rivolti direttamente ai cantanti pregandoli di fare qualcosa che portasse punti alla propria squadra. Ecco perché ieri sera Michele Bravi ha detto "FantaSanremo" e "Papalina" (un richiamo al nome del bar dove questo gioco è nato) sul palco dell'Ariston e ha fatto guadagnare così ai giocatori che lo avevano in squadra ben 75 punti, che si sono aggiunti per esempio a quelli per l'outfit monocromo (+10) e per il ringraziamento all'orchestra (+10). Ma l'artista che porta in gara la canzone Inverno dei fiori non è l'unico a stare al gioco: Iva Zanicchi ha promesso che non deluderà i propri fan e Aka7Even ha twittato: "È assurdo. Ho più ansia per il FantaSanremo che per Sanremo stesso".

Ma quanti cazzo di punti vi ho fatto fare?

Le mie promesse sono state mantenute.

Chi non mi ha in squadra… peggio per lui. #Sanremo2022@FantaSanremo — Michele Bravi (@michele_bravi) February 1, 2022

È assurdo, ho più ansia per il @FantaSanremo che per Sanremo stesso. — Aka 7even (@Aka7evenreal) February 1, 2022

Come finirà questa competizione parallela? Una cosa è certa: se i numeri di questa edizione saranno stratosferici (come sembra già da ora, basandoci sugli ascolti della prima serata di Sanremo 2022), forse sarà anche merito del fenomeno FantaSanremo. E sicuramente anche dei social che, tra meme e commenti in tempo reale, ormai da diversi anni danno nuova linfa a un evento televisivo che - ricordiamolo - nei primi anni 2000 stava morendo (il Festival del 2004, presentato da Simona Ventura, scese per la prima volta sotto la "drammatica" soglia del 40% di share). Ora, invece, è più vivo che mai.

